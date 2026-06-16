В преддверии Дня России на территории Электрощит Самара открылась выставка "Культурный код"

11 июня в сквере у здания заводоуправления Электрощит Самара состоялось открытие экспозиции, посвященной Году единства народов России и отражающей национальное многообразие коллектива предприятия. В мероприятии участвовали сотрудники предприятия, а также представители власти и СМИ.
На стендах выставки "Культурный код" размещены портреты сотрудников, работающих на ведущем электротехническом предприятии и представляющих разные народы нашей многонациональной страны. Каждый из них изображен в национальном костюме своего народа. В их числе — представители русской, чувашской, татарской, узбекской, казахской и других народностей.
Карина Багаева, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Электрощит Самара, отметила:
"Открытие выставки именно в канун Дня России не случайно. Этот праздник напоминает о силе нашей страны — в единстве, объединяющем разные культуры и традиции. На Электрощит Самара работают люди разных профессий, культур и семейных устоев. В этом многообразии мы дополняем и поддерживаем друг друга. Благодарю коллег, которые приняли участие в проекте и поделились своими историями".
Она вручила героям экспозиции благодарственные письма от имени генерального директора Электрощит Самара Дмитрия Куприянова.
Выставка имеет особое значение не только для завода, но и для всего Красноглинского района, где он расположен. Ведь единство района начинается с единства в трудовых коллективах, и новый проект направлен именно на единение людей. Заместитель главы Красноглинского района Сергей Ермаков поздравил всех с открытием и подчеркнул:
"В реалиях сегодняшнего времени мы особенно чётко осознаём себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее. Наша страна обладает огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом. Сегодня как никогда важно помнить, что только вместе мы можем строить светлое будущее. Пусть этот день станет поводом для новых свершений и добрых дел".
Председатель профсоюзной организации предприятия и участница проекта "Культурный код" Марина Рязанова, лачка по национальности, поделилась: "Не забывайте никогда о том, какие у вас корни, какая национальность. Выставка показывает, что сохранение культурных корней, о которых рассказывают наши сотрудники — это та нить, которая связывает поколения и делает наше общество крепче. В годы Великой Отечественной войны все наши народы бок о бок сражались с врагом и победили".
Ольга и Оксана Абдурасуловы — сестры, представляющие на выставке узбекскую культуру, работают на заводе много лет и являются представителями целой трудовой династии. "Как же порадовались все наши родственники, когда узнали о нашем участии в этой замечательной выставке. Мы довольны, что смогли немного рассказать о наших корнях и нашей культуре".
С историями героев тематической выставки "Культурный код" теперь сможет познакомиться любой желающий. Кроме того, личные истории специалистов разных подразделений, рассказывающие о своих корнях, о родном языке, о семейных праздниках, представлены в онлайн-формате на специальном лендинге. Они наглядно продемонстрируют, как складывается единый культурный код промышленного предприятия.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!