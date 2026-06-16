В преддверии Дня России на территории Электрощит Самара открылась выставка "Культурный код"

11 июня в сквере у здания заводоуправления Электрощит Самара состоялось открытие экспозиции, посвященной Году единства народов России и отражающей национальное многообразие коллектива предприятия. В мероприятии участвовали сотрудники предприятия, а также представители власти и СМИ.

На стендах выставки "Культурный код" размещены портреты сотрудников, работающих на ведущем электротехническом предприятии и представляющих разные народы нашей многонациональной страны. Каждый из них изображен в национальном костюме своего народа. В их числе — представители русской, чувашской, татарской, узбекской, казахской и других народностей.

Карина Багаева, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Электрощит Самара, отметила:

"Открытие выставки именно в канун Дня России не случайно. Этот праздник напоминает о силе нашей страны — в единстве, объединяющем разные культуры и традиции. На Электрощит Самара работают люди разных профессий, культур и семейных устоев. В этом многообразии мы дополняем и поддерживаем друг друга. Благодарю коллег, которые приняли участие в проекте и поделились своими историями".

Она вручила героям экспозиции благодарственные письма от имени генерального директора Электрощит Самара Дмитрия Куприянова.

Выставка имеет особое значение не только для завода, но и для всего Красноглинского района, где он расположен. Ведь единство района начинается с единства в трудовых коллективах, и новый проект направлен именно на единение людей. Заместитель главы Красноглинского района Сергей Ермаков поздравил всех с открытием и подчеркнул:

"В реалиях сегодняшнего времени мы особенно чётко осознаём себя гражданами единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее. Наша страна обладает огромным культурным, экономическим и человеческим потенциалом. Сегодня как никогда важно помнить, что только вместе мы можем строить светлое будущее. Пусть этот день станет поводом для новых свершений и добрых дел".

Председатель профсоюзной организации предприятия и участница проекта "Культурный код" Марина Рязанова, лачка по национальности, поделилась: "Не забывайте никогда о том, какие у вас корни, какая национальность. Выставка показывает, что сохранение культурных корней, о которых рассказывают наши сотрудники — это та нить, которая связывает поколения и делает наше общество крепче. В годы Великой Отечественной войны все наши народы бок о бок сражались с врагом и победили".

Ольга и Оксана Абдурасуловы — сестры, представляющие на выставке узбекскую культуру, работают на заводе много лет и являются представителями целой трудовой династии. "Как же порадовались все наши родственники, когда узнали о нашем участии в этой замечательной выставке. Мы довольны, что смогли немного рассказать о наших корнях и нашей культуре".

С историями героев тематической выставки "Культурный код" теперь сможет познакомиться любой желающий. Кроме того, личные истории специалистов разных подразделений, рассказывающие о своих корнях, о родном языке, о семейных праздниках, представлены в онлайн-формате на специальном лендинге. Они наглядно продемонстрируют, как складывается единый культурный код промышленного предприятия.