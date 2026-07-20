В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция "Вечер одной картины"

Во вторник, 21 июля, культурный центр "ЗИМ Галерея" приглашает на лекцию "Вечер одной картины", посвященную коллажу.

Техника, знакомая каждому с детства: ножницы, клей, обрывки бумаги, кусочки ткани. Но в руках художника это перестает быть рукоделием. Коллаж становится языком, где сталкиваются смыслы, — сегодня он звучит громче многих привычных форм.

На лекции Инна Назарова (искусствовед, основатель галереи ART7 на Миусах) ответит на вопросы:

почему именно сейчас коллаж переживает ренессанс и собирает очереди на арт-ярмарках;

кто из современных авторов работает в этой технике и за что их ценят музеи и коллекционеры;

почему коллаж называют идеальной точкой входа в искусство для начинающего собирателя и почему опытные коллекционеры все чаще выбирают его.

Начало в 19:00. Вход свободный.