В областной библиотеке в Самаре откроется выставка, посвященная юбилею Большого театра

С 20 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу книжно-иллюстративная выставка "Сердце русской культуры: к 250-летию Большого театра" (6+).

Экспозиция представит различные издания из фондов библиотеки, которые позволят проследить путь легендарного учреждения от его основания до наших дней.

Название выставки обусловлено тем, что в Большом театре достигли совершенства музыкальное и сценическое искусство России, что и сделало его "сердцем отечественной культуры". Гости библиотеки смогут узнать о значимых фигурах и событиях различных исторических периодов, познакомиться с биографиями прославленных деятелей оперы и балета, художников, подробностями создания культовых постановок. Отдельный раздел посвящен пребыванию театра в Куйбышеве в 1941–1943 гг.

Выставка будет доступна для посещения с 20 июня по 26 сентября 2026 года.