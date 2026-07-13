Лекция, интерактив, кинопоказы, экскурсия: музей Рязанова анонсировал программу на неделю

В музее Эльдара Рязанова с 16 по19 июля запланирован цикл мероприятий для взрослых и детей.
В четверг, 16 июля, в 18:30 пройдет лекция "Музеи и кино" (16+). Ее прочитает Иван Гринько - доктор исторических наук, культурный антрополог, руководитель департамента музейных и социокультурных проектов Арт Медиа Бюро, основатель Школы прикладной музеологии, автор 12 университетских курсов в области работы с наследием, участник разработки концепции экспозиции Историко-мемориального музея Виктора Черномырдина. Мероприятие организовано в рамках проекта "Музей Рязанова 2.0".
Музеи и кино часто принято противопоставлять, однако между этими двумя сферами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Музеи и кино не просто активно взаимодействуют и обмениваются идеями и героями - они имеют массу общих вызовов и сюжетов.
Каким образом популярные сериалы, такие как "Игра престолов" (2011-2019, 18+), влияют на музейный маркетинг? Почему некоторые голливудские фильмы, к примеру, "Код да Винчи" (2006, 12+), начинаются в экспозициях популярных музеев мира? На лекции посетители рассмотрят связь музеев и кино, взглянут на них глазами режиссеров и актеров. Проект "Музей Рязанова 2.0" реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В субботу, 18 июля, в 12:00 состоится интерактивное занятие "Фенакистископ" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации". Юные посетители узнают о принципе работы фенакистископа - одного из первых устройств для наглядного демонстрирования иллюзии движения. Историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет об истории создания этого оптического прибора и о его роли в развитии анимации. В практической части занятия дети создадут фенакистископы с собственным сюжетом. Конструкция представляет собой картонный диск с отверстиями, на одной стороне которого нарисованы различные фигуры. Рекомендованный возраст для комфортного посещения - от 9 лет.
Вход на мероприятие - 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также 18 июля в сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 14:00 гостей ждет семейный киносеанс при поддержке киностудии "Союзмультфильм": "Песенка радости" (1946, 0+), "Лесные путешественники" (1951, 0+), "Непослушный котенок" (1953, 0+), "Необыкновенный матч" (1955, 0+), "Старые знакомые" (1956, 0+). А в 18.00 пройдет показ фильма "Все дело в брате" (1976, 6+).
Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
В воскресенье, 19 июля, в 16:00 состоится пешеходная экскурсия "Куйбышев - дипломатическая столица" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой. Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольства Великобритании (Куйбышева, 151) и Польши (улица Чапаевская, 165), миссия Швеции (Фрунзе, 159) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты. Место сбора группы - вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Стоимость участия - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!