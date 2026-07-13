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Музеи и выставки Культура

Лекция, интерактив, кинопоказы, экскурсия: музей Рязанова анонсировал программу на неделю

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее Эльдара Рязанова с 16 по19 июля запланирован цикл мероприятий для взрослых и детей.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В четверг, 16 июля, в 18:30 пройдет лекция "Музеи и кино" (16+). Ее прочитает Иван Гринько - доктор исторических наук, культурный антрополог, руководитель департамента музейных и социокультурных проектов Арт Медиа Бюро, основатель Школы прикладной музеологии, автор 12 университетских курсов в области работы с наследием, участник разработки концепции экспозиции Историко-мемориального музея Виктора Черномырдина. Мероприятие организовано в рамках проекта "Музей Рязанова 2.0".
Музеи и кино часто принято противопоставлять, однако между этими двумя сферами гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Музеи и кино не просто активно взаимодействуют и обмениваются идеями и героями - они имеют массу общих вызовов и сюжетов.

Каким образом популярные сериалы, такие как "Игра престолов" (2011-2019, 18+), влияют на музейный маркетинг? Почему некоторые голливудские фильмы, к примеру, "Код да Винчи" (2006, 12+), начинаются в экспозициях популярных музеев мира? На лекции посетители рассмотрят связь музеев и кино, взглянут на них глазами режиссеров и актеров. Проект "Музей Рязанова 2.0" реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 18 июля, в 12:00 состоится интерактивное занятие "Фенакистископ" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации". Юные посетители узнают о принципе работы фенакистископа - одного из первых устройств для наглядного демонстрирования иллюзии движения. Историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет об истории создания этого оптического прибора и о его роли в развитии анимации. В практической части занятия дети создадут фенакистископы с собственным сюжетом. Конструкция представляет собой картонный диск с отверстиями, на одной стороне которого нарисованы различные фигуры. Рекомендованный возраст для комфортного посещения - от 9 лет.
Вход на мероприятие - 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 18 июля в сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 14:00 гостей ждет семейный киносеанс при поддержке киностудии "Союзмультфильм": "Песенка радости" (1946, 0+), "Лесные путешественники" (1951, 0+), "Непослушный котенок" (1953, 0+), "Необыкновенный матч" (1955, 0+), "Старые знакомые" (1956, 0+). А в 18.00 пройдет показ фильма "Все дело в брате" (1976, 6+).
Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В воскресенье, 19 июля, в 16:00 состоится пешеходная экскурсия "Куйбышев - дипломатическая столица" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой. Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольства Великобритании (Куйбышева, 151) и Польши (улица Чапаевская, 165), миссия Швеции (Фрунзе, 159) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты. Место сбора группы - вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Стоимость участия - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

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