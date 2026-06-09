В галерее "Заварка" пройдет фестиваль "Будь как дома": программа

С 12 по 14 июня в Музее-галерее "Заварка" пройдет фестиваль "Будь как Дома" (6+). Он посвящен архитектурному, материальному и бытовому наследию Ленинского района и проходит в рамках проекта "По соседству".
"Наши гости смогут почувствовать себя частью большой истории, — говорят организаторы. — Мы предлагаем всем неравнодушным к судьбе Самары лично поучаствовать в исследовании собственного района, разделить друг с другом атмосферу тепла и душевности, которая традиционно царит за семейным столом. В программе фестиваля пройдут различные мероприятия, объединяющие поколения, помогающие зафиксировать и передать конкретные детали городской среды и семейные традиции, которые часто остаются без должного внимания. Вас ждет погружение в уникальную атмосферу".
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Программа фестиваля
12 июня (пятница)
В 18:00 состоится концерт застольных песен (12+) ансамбля "Вечора". Открытие фестиваля "Будь как Дома" пройдет в формате застолья. Часто именно такие семейные встречи оставляют важные воспоминания. Атмосфера тепла и душевности, веселье, оживленные шумные разговоры — все это непременные атрибуты праздника в кругу родных и друзей. Еще одна традиция — совместное пение, которое по-настоящему укрепляет семейные узы. Оно объединяет всех общими настроением и эмоциями.
Ансамбль "Вечора" исполнит песни, которые традиционно звучали на семейных праздниках, которые пели еще наши бабушки и дедушки. В зале "Заварки" будет также организована подача чая и пирогов. Рецепты, по которым сделаны угощения, взяты из собранного музейными сотрудниками архива устных историй жителей Ленинского района. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
13 июня (суббота)
В 11:00 пройдут мастер-классы для детей от самарских студий "Столярник" и "Колокол" (6+). Детская программа фестиваля посвящена ремеслам, дворовым играм и традициям. Участники поделятся семейными историями, послушают приятную музыку и откроют для себя много нового о Ленинском районе. В практической части каждый юный гость сделает деревянные поделки в виде фотоаппаратов под руководством работников столярной мастерской "Столярник". А вместе с гончарной школой "Колокол" дети смогут смастерить подставку для фотографий. Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 13:30 начнется мастер-класс "Отпечатки" (6+), который проведет иллюстратор и преподаватель печатной графики в галерее "Виктория" Елизавета Куртова. Каждый участник создаст графическую работу на листе А4 в смешанной технике с использованием трафарета. За основу будут взяты фотографии архитектурных элементов домов Ленинского района, которые сделал фотограф, художник, старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров. С помощью трафаретов посетители по-своему украсят заготовки орнаментами, линиями и пятнами, а также добавят имитации различных текстур. Создание подобных отпечатков позволит сохранить на бумаге неповторимый визуальный облик улиц и домов вокруг "Заварки". Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 15:30 состоится настольная игра "Однокоренные" (12+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 16:00 начнется фотопрогулка "Детально" (12+). Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод). Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковского, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз — кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу. Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
14 июня (воскресенье)
В 14:00 пройдет лекция "Как сохранить семейную историю?" (12+). Ее прочитает магистр истории, генеалог, создатель и руководитель Самарского генеалогического клуба Екатерина Зиновьева.
Какие тайны хранят семейные архивы? Возможно, среди старых фотографий, писем и дневников спрятаны удивительные истории предков, которые могут стать бесценным наследием для будущих поколений. Каждый человек может стать хранителем и собрать летопись семьи. Посетители узнают, с чего начать изучение, что можно узнать о своих предках и где искать необходимую информацию, как сохранить важные документы. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 16:00 состоится пешеходная экскурсия "На этом месте" (12+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова. Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века. Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!