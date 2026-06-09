В галерее "Заварка" пройдет фестиваль "Будь как дома": программа

С 12 по 14 июня в Музее-галерее "Заварка" пройдет фестиваль "Будь как Дома" (6+). Он посвящен архитектурному, материальному и бытовому наследию Ленинского района и проходит в рамках проекта "По соседству".

"Наши гости смогут почувствовать себя частью большой истории, — говорят организаторы. — Мы предлагаем всем неравнодушным к судьбе Самары лично поучаствовать в исследовании собственного района, разделить друг с другом атмосферу тепла и душевности, которая традиционно царит за семейным столом. В программе фестиваля пройдут различные мероприятия, объединяющие поколения, помогающие зафиксировать и передать конкретные детали городской среды и семейные традиции, которые часто остаются без должного внимания. Вас ждет погружение в уникальную атмосферу".

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Программа фестиваля

12 июня (пятница)

В 18:00 состоится концерт застольных песен (12+) ансамбля "Вечора". Открытие фестиваля "Будь как Дома" пройдет в формате застолья. Часто именно такие семейные встречи оставляют важные воспоминания. Атмосфера тепла и душевности, веселье, оживленные шумные разговоры — все это непременные атрибуты праздника в кругу родных и друзей. Еще одна традиция — совместное пение, которое по-настоящему укрепляет семейные узы. Оно объединяет всех общими настроением и эмоциями.

Ансамбль "Вечора" исполнит песни, которые традиционно звучали на семейных праздниках, которые пели еще наши бабушки и дедушки. В зале "Заварки" будет также организована подача чая и пирогов. Рецепты, по которым сделаны угощения, взяты из собранного музейными сотрудниками архива устных историй жителей Ленинского района. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

13 июня (суббота)

В 11:00 пройдут мастер-классы для детей от самарских студий "Столярник" и "Колокол" (6+). Детская программа фестиваля посвящена ремеслам, дворовым играм и традициям. Участники поделятся семейными историями, послушают приятную музыку и откроют для себя много нового о Ленинском районе. В практической части каждый юный гость сделает деревянные поделки в виде фотоаппаратов под руководством работников столярной мастерской "Столярник". А вместе с гончарной школой "Колокол" дети смогут смастерить подставку для фотографий. Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 13:30 начнется мастер-класс "Отпечатки" (6+), который проведет иллюстратор и преподаватель печатной графики в галерее "Виктория" Елизавета Куртова. Каждый участник создаст графическую работу на листе А4 в смешанной технике с использованием трафарета. За основу будут взяты фотографии архитектурных элементов домов Ленинского района, которые сделал фотограф, художник, старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров. С помощью трафаретов посетители по-своему украсят заготовки орнаментами, линиями и пятнами, а также добавят имитации различных текстур. Создание подобных отпечатков позволит сохранить на бумаге неповторимый визуальный облик улиц и домов вокруг "Заварки". Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 15:30 состоится настольная игра "Однокоренные" (12+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 начнется фотопрогулка "Детально" (12+). Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод). Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковского, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз — кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу. Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

14 июня (воскресенье)

В 14:00 пройдет лекция "Как сохранить семейную историю?" (12+). Ее прочитает магистр истории, генеалог, создатель и руководитель Самарского генеалогического клуба Екатерина Зиновьева.

Какие тайны хранят семейные архивы? Возможно, среди старых фотографий, писем и дневников спрятаны удивительные истории предков, которые могут стать бесценным наследием для будущих поколений. Каждый человек может стать хранителем и собрать летопись семьи. Посетители узнают, с чего начать изучение, что можно узнать о своих предках и где искать необходимую информацию, как сохранить важные документы. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 состоится пешеходная экскурсия "На этом месте" (12+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова. Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века. Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.