В Ширяево пройдет фестиваль искусств "Репин навсегда"

В среду, 5 августа, в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится фестиваль искусств "Репин навсегда", посвященный дню рождения русского художника Ильи Репина.

Фото: Самарский художественный музей

Праздник напомнит о важной странице культурной истории Самарской губернии. Именно в Ширяево Илья Репин работал над знаменитой картиной "Бурлаки на Волге", а впоследствии эти места стали центром притяжения художников и любителей живописи. В программе фестиваля - выступление Государственного академического Волжского русского народного хора, творческие мастер-классы и пленэры.

В тот же день состоится открытие выставки "Илья Репин и художники Абрамцевского кружка. Печатная графика XIX-XX веков из собрания музея-заповедника "Абрамцево". Экспозиция познакомит посетителей с произведениями печатной графики художников, входивших в знаменитое творческое объединение конца XIX века.

Для гостей фестиваля подготовят тематические площадки. Посетители смогут принять участие в мастер-классе по скетчингу художницы Юлии Гусевой, понаблюдать за репинским пленэром самарских художниц Анны Сливковой и Евгении Тарасовой, попробовать себя в ксилографии, изготовлении кожаных браслетов и других творческих занятиях.

Организаторы отмечают, что программа фестиваля может быть дополнена.