В самарской "Третьяковке" стартует серия мастер-классов по прикладному искусству и перформансу

Сделать лето незабываемым, научиться чему-то новому, представить свою работу в Третьяковской галерее в Самаре — все это возможно благодаря новому творческому проекту музея "Лето в октябре", сообщает пресс-служба учреждения.

В ближайшее время в "Третьяковке" будет открыто четыре серии мастер-классов по направлениям: деревянная скульптура, графика, живопись и перформанс.

"На мастер-классах вдохновляемся летним настроением, а в октябре вместе с музейными специалистами создаем настоящую выставку, где представляем свои работы", — анонсируют организаторы.

Участвовать в мастер-классах могут взрослые и подростки от 12 лет, а также дети старше 5 лет в сопровождении родителя. Для каждой группы есть своя категория абонементов.

Первое занятие, посвященное деревянной скульптуре, для взрослых состоится во вторник, 7 июля. Семейный абонемент — ребенок старше 5 лет в сопровождении родителя — начинается 8 июля (среда).

Вести занятия будет куратор проекта, художник Иван Ключников. На мастер-классы по деревянной скульптуре пригласили мастеров: скульптора Сергея Ключникова и столяра Григория Бражникова.

По деревянной скульптуре абонементы для взрослых "Деревянное лето" стоят 3 250 рублей за пять занятий, семейные абонементы Объемное лето. Дети" (дети старше пяти лет в сопровождении родителя) стоят 3 300 рублей за три занятия.

Подробную информацию о проекте можно на официальном сайте музея. Абонемент можно купить на сайте или на кассе "Третьяковки".

"Рекомендуем покупать абонементы заранее, так как количество мест ограничено", — сообщают организаторы.