Т2 представила самую масштабную инсталляцию за всю историю фестиваля НУР в Казани

Т2, российский оператор мобильной связи, выступил титульным партнером шестого фестиваля НУР в Казани. Компания представила самую масштабную инсталляцию за всю историю проекта. Зрители впервые увидели работу от Т2 и студии СЕТАП в рамках концерта-открытия в Казанском цирке. Также Т2 поддержала международный мэппинг-контест на Спасской башне Казанского кремля.
Инсталляция PAX от Т2 и студии СЕТАП стала самой масштабной за все годы проведения фестиваля. Зрители могли увидеть ее в Казанском цирке — сначала во время грандиозного междисциплинарного перформанса Realtime в рамках концерта-открытия, а затем как одну из внутренних инсталляций НУРа. PAX состоит из 1200 LED-стиков, а чтобы привести его в движение, понадобилось 12 управляемых лебедок.
Кроме того, Т2 поддержала международный мэппинг-контест на Спасской башне Казанского кремля, которая стала самой популярной локацией фестиваля: за три дня мэппинг-шоу посмотрели 30 000 зрителей. Свои работы представили пять авторов из Китая, Франции, Италии и России. Победителями стали SKGPLUS (Китай), MOTOREFISICO (Италия) и "Мяу студия" (Россия).
Как титульный партнер фестиваля НУР, Т2 учитывает растущую популярность события и делает медиаарт доступнее. Так, оператор организовал бесплатный автобусный маршрут до мейн-спота фестиваля НУР в экстрим-парке "Урам". А чтобы расширить границы медиаарта, Т2 совместно с барами и ресторанами Казани представила горожанам и гостям города необычное сет-меню в фирменном цвете маджента, вдохновленное цифровым искусством. Еще одним направлением, которое поддержала Т2, стала музыкальная программа фестиваля.
В 2026 году фестиваль НУР посетили 155 тысяч человек. 63% гостей приехали в Казань из других городов.
Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:
"НУР для Казани — уже не просто фестиваль, а одна из визитных карточек города. Поэтому мы с энтузиазмом поддержали событие в 2026 году и вместе с организаторами смогли сделать его по-настоящему разноплановым. Самая масштабная инсталляция за все годы существования фестиваля собрала аншлаг в Казанском цирке, что подтверждает: медиаарт перестает быть локальным феноменом и становится привычным способом общения автора с широкой аудиторией".
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.