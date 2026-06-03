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Культура

Т2 представила самую масштабную инсталляцию за всю историю фестиваля НУР в Казани

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, выступил титульным партнером шестого фестиваля НУР в Казани. Компания представила самую масштабную инсталляцию за всю историю проекта. Зрители впервые увидели работу от Т2 и студии СЕТАП в рамках концерта-открытия в Казанском цирке. Также Т2 поддержала международный мэппинг-контест на Спасской башне Казанского кремля.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Инсталляция PAX от Т2 и студии СЕТАП стала самой масштабной за все годы проведения фестиваля. Зрители могли увидеть ее в Казанском цирке — сначала во время грандиозного междисциплинарного перформанса Realtime в рамках концерта-открытия, а затем как одну из внутренних инсталляций НУРа. PAX состоит из 1200 LED-стиков, а чтобы привести его в движение, понадобилось 12 управляемых лебедок.

Кроме того, Т2 поддержала международный мэппинг-контест на Спасской башне Казанского кремля, которая стала самой популярной локацией фестиваля: за три дня мэппинг-шоу посмотрели 30 000 зрителей. Свои работы представили пять авторов из Китая, Франции, Италии и России. Победителями стали SKGPLUS (Китай), MOTOREFISICO (Италия) и "Мяу студия" (Россия).

Как титульный партнер фестиваля НУР, Т2 учитывает растущую популярность события и делает медиаарт доступнее. Так, оператор организовал бесплатный автобусный маршрут до мейн-спота фестиваля НУР в экстрим-парке "Урам". А чтобы расширить границы медиаарта, Т2 совместно с барами и ресторанами Казани представила горожанам и гостям города необычное сет-меню в фирменном цвете маджента, вдохновленное цифровым искусством. Еще одним направлением, которое поддержала Т2, стала музыкальная программа фестиваля.

В 2026 году фестиваль НУР посетили 155 тысяч человек. 63% гостей приехали в Казань из других городов.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:

"НУР для Казани — уже не просто фестиваль, а одна из визитных карточек города. Поэтому мы с энтузиазмом поддержали событие в 2026 году и вместе с организаторами смогли сделать его по-настоящему разноплановым. Самая масштабная инсталляция за все годы существования фестиваля собрала аншлаг в Казанском цирке, что подтверждает: медиаарт перестает быть локальным феноменом и становится привычным способом общения автора с широкой аудиторией".

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