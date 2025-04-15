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Архитектура Культура

Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организовать застройку в границах исторического поселения в центре Самары предлагается по принципу ступенчатости. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал общественный советник губернатора по вопросам сохранения исторической среды, директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко.

Фото: Анна Вырина

"То есть на фронте улиц сохраняется этажность, которая была, с последующим увеличением к середине квартала. Но, конечно, ни о каких высотках речи не идет, максимум шесть-семь этажей. Мы ограничиваем высотность, но взамен даем разрешение на большую плотность застройки. Это дает историческому поселению градостроительный потенциал в 1,5 млн квадратных метров нового строительства и 2 млн "квадратов" для реконструкции и капремонта при сохранении памятников архитектуры и ценных градоформирующих объектов. Соотношение жилых и нежилых объектов недвижимости разрешается в любой пропорции".

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Строительный рынок Самарской области стоит на пути перемен. Какие проблемы есть сейчас и как их преодолеть? Сколько должно стоить жилье? Нужны ли новые ограничения для застройщиков? Что не так с программой комплексного развития территорий и планами по строительству небоскребов? Как развивать исторический центр? Об этом мы поговорили с общественным советником губернатора, директором ООО "ОКТОГОН" Олегом Никитенко.

По мнению эксперта, спрос на развитие исторического поселения со стороны горожан есть:

"Центр востребован у жителей. В отличие от центров многих городов, у нас людно до позднего вечера. Они оценили уже проведенное благоустройство и желают большего. Мы хотим, чтобы Самара отличалась от других городов и соответствовала тем архитектурным традициям, которые здесь есть. Но в то же время нужно позволить интегрировать имеющиеся в стране инновации. Главное — четко установить правила".

Сейчас продолжается процесс формирования документации, необходимой для регламентирования развития исторического поселения в Самаре. При должном подходе и организации эту работу можно завершить до конца года.

"На данный момент уже утверждены перечень исторически ценных градоформирующих объектов и объединенная зона охраны объектов культурного наследия. Уже стало легче. Необходимо завершить формирование правил работы, чтобы все увидели конечный регламент застройки. Однако нужна программа развития инфраструктуры — без сетей и транспорта ничего не построить. Важно отрегулировать требования к архитектуре, обустройству территорий общего пользования, чтобы иметь возможность организовать качественное благоустройство. Очень важно принять стратегию развития социальной инфраструктуры. Ведь крупные комплексы, диктуемые действующими нормативами, здесь не могут разместиться. Правильное формирование среды приводит к увеличению инвестиционной привлекательности территории и повышает капитализацию недвижимости", — считает Олег Никитенко.

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