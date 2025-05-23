Снесенный стадион "Буревестник" хотят признать объектом культурного наследия

Власти решили взять под защиту стадион "Буревестник". Его внесли в список объектов, обладающих признаками памятника архитектуры. Соответствующий приказ издала ГИООКН по Самарской области.

"Включить объект "Стадион "Буревестник" в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия Самарской области. Отделу государственной охраны государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области в течение 90 рабочих дней организовать работу по установлению историко-культурной ценности объекта", - говорится в приказе.

Стадион "Буревестник" сейчас фактически не существует. Построен он был в 1930 г. в границах ул. Буянова, Маяковского и Коммунистической - напротив Губернского рынка. Участок выделили областному Совету физкультуры, который был создан при губернском исполнительном комитете и подчинялся исполкому и высшему совету физической культуры при ВЦИК.

После перестройки, в 1992 году, "Буревестник" достался Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО) - по договору "О разграничении прав владения, пользования и распоряжения собственностью профсоюзов на территории Самарской области". В 2003 г. арбитражный суд установил факт владения и пользования стадионом и гребным бассейном за ФПСО. На основании этого решения федерация зарегистрировала право собственности на объекты, а в 2007 г. продала его ОАО "Волга-Инвест" за 42 млн рублей. В качестве причины называлось отсутствие средств на содержание.

Через цепочку сделок аффилированных юрлиц конечным покупателем объектов стало ООО "Квартал" Алексея Шаповалова. Компания также завладела и участком под "Буревестником". Землю в 2010 г. оформили по договору купли-продажи с министерством имущественных отношений Самарской области.

Передача стадиона в частные руки обернулась его фактическим уничтожением. Были снесены все спортивные объекты, осталось лишь здание гребного бассейна. Землю раздробили на семь участков, где сейчас работают торговые точки и СТО. Таким образом территория, изначально выделенная под стадион, получила вид разрешенного использования "под коммунальное обслуживание". При этом часть этой земли "заходит" за границы красных линий и охранной зоны коммуникаций, а также является территорией общего пользования.

Также Алексей Шаповалов планировал жилую застройку. Однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона бизнесмен запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.

Летом 2024 г. прокуратура Самарской области в целях аннулирования сделок по продаже объекта инициировала судебный процесс. Он длится уже почти год. Ответчиками выступают компании бизнесмена Алексея Шаповалова, областная федерация профсоюзов и минимущества.

Прокуратура требует изъять территорию стадиона и здание гребного бассейна в собственность города, а также обязать "Квартал" снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Участвующие в деле представители надзорного ведомства Николай Маврин и Анна Кислицына настаивают, что стадион "Буревестник" никогда не являлся собственностью ФПСО: документы, подтверждающие право собственности, а также акты о передачи стадиона из госсобственности профсоюзной организации отсутствуют, соответственно, все сделки купли-продажи нужно признать недействительными.

Судебный процесс продолжается. Кроме того, известно, что история продажи стадиона "Буревестник" стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сейчас сам объект находится под арестом.