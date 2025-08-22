16+
Облправительство Власть и политика

Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 21 августа, под председательством вице-губернатора Самарской области Дмитрия Яковлева проведено очередное заседание Градостроительного совета Самарской области, который возобновил свою работу по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В нем приняли участие эксперты, представители профессионального сообщества, застройщики, а также члены регионального правительства. На заседании были применены новые механизмы градостроительного планирования, основанные на принципах комплексного и устойчивого развития городской среды.

"Несмотря на изменение проектов в сторону компоновки дворовых пространств, формирования принципа "двор без машин", комфортных пешеходных маршрутов, размещения социальных объектов, установленный в КРТ максимальный порог ввода жилья сохранился. Это говорит нам о том, что привлекая грамотных и сильных проектировщиков, любой проект без ущерба для экономики может стать продуманным, качественным и конкурентноспособным и одновременно комфортным пространством для жизни", — отметил вице-губернатор, обращаясь к присутствующим.

На заседании совета министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев доложил о нововведениях. По его словам, принятые министерством усилия по разработке и внедрению новых требований в рамках градостроительной политики и работы, представленные на Градсовете, стали демонстрацией успешного применения новых регламентов на практике.

"Благодаря системной работе в рамках Градостроительного совета мы формируем новый подход к развитию городского пространства. Проекты, преобразованные в соответствии с новыми подходами, демонстрируют удивительный синтез: они остаются привлекательными для инвестора и одновременно обретают возможность создать не просто квадратные метры, а качественную социальную среду для людей", — подчеркнул министр.

Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов — это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города. Особого внимания заслуживает выстроенная многоэтапная система экспертной подготовки проектов. Инициированные в июле по распоряжению главы региона предварительные обсуждения в рамках рабочих групп при Градостроительном совете позволили провести глубинный анализ каждой концепции и обеспечить безупречный уровень их проработки.
В рамках заседания застройщики представили три проекта концепций комплексного развития территории жилой застройки в Самаре. После детального рассмотрения члены советы одобрили их реализацию.

Концепция жилой застройки в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Было
— 2 встроенных детских сада на 80 и 75 мест
— максимальная этажность — 23 этажа
— территория разделена на отдельные дворы
— объект капитального строительства (магазин) не входил в границы проектирования

Стало:
— встроенно-пристроенный детский сад на 155 мест
— максимальная этажность — 19 этажей
— организовано общее дворовое пространство
— предусмотрен снос объекта капитального строительства и строительство надземного паркинга на 100 мест
— поликлиника на 100 посещений в смену по инициативе инвестора

Концепция жилой застройки в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской и проспекта Юных Пионеров

Было:
— максимальная этажность 27 этажей
— численности школы 675 мест
— закрытые дворовые пространства

Стало:
— перераспределение этажности от 7 до 26 этажей
— увеличение численности школы до 1100 мест
— раскрытие вида на парковую зону

Концепция жилой застройки в границах улиц Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской, Вольской, проспекта Кирова, переулка Юрия Павлова.

Было:
— планировочная структура проектируемых кварталов хаотична
— этажность в зоне охраны объекта культурного наследия до 32 этажей
— предусмотрена школа на 800 мест
— не соблюдены нормы бытовых разрывов — 18 м

Стало:
— приведение планировочной структуры проектируемых кварталов в соответствие со сложившейся сеткой застройки
— снижение этажности в зоне охраны объекта культурного наследия до 5 этажей
— увеличение предусмотренного количества учащихся в школе до 900 мест
— увеличение бытовых разрывов

