Министр энергетики Самарской области провел личный прием граждан в Ставропольском районе

В субботу, 6 декабря, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Виталий Брижань совместно с главой муниципального района Ставропольский Вячеславом Киреевым провели встречу с жителями сельского поселения Сосновый Солонец.
В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Федорищеву обратилась жительница с. Сосновый Солонец Галина Томилина. Заявительница обозначила ряд вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения.
Галина Томилина отметила, водопровод, проложенный в начале семидесятых изношен на 90%, требуют замены водонапорные башни, а четыре существующие скважины не справляются с нагрузкой, особенно в летний период.
Глава Ставропольского района Вячеслав Киреев и представители МП "СтавропольРесурсСервис" подтвердили, что водопровод старый, с 1972 года. В текущем году произошло 48 порывов. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 13 километров, из них 90% требуют ремонта. Также две водонапорные башни в связи с большим износом пришли в негодность. Необходимость восстановления башен обусловлена потребностью в запасе воды, позволяющего поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения в часы максимального водозабора, особенно в летний период.
"В 2026 г. в рамках проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" приступим к капитальному ремонту сетей водоснабжения. Деньги по капитальному ремонту на следующий год предусмотрены. Работы по замене двух водонапорных башен запланированы на 2027 год. Но постараемся выполнить все работы в комплексе в 2026 г., чтобы обеспечить жителей качественным водоснабжением", — отметил Виталий Брижань.
