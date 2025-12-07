16+
Облправительство Власть и политика

Министр энергетики Самарской области провел личный прием граждан в Ставропольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 6 декабря, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Виталий Брижань совместно с главой муниципального района Ставропольский Вячеславом Киреевым провели встречу с жителями сельского поселения Сосновый Солонец.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Федорищеву обратилась жительница с. Сосновый Солонец Галина Томилина. Заявительница обозначила ряд вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения.

Галина Томилина отметила, водопровод, проложенный в начале семидесятых изношен на 90%, требуют замены водонапорные башни, а четыре существующие скважины не справляются с нагрузкой, особенно в летний период.

Глава Ставропольского района Вячеслав Киреев и представители МП "СтавропольРесурсСервис" подтвердили, что водопровод старый, с 1972 года. В текущем году произошло 48 порывов. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 13 километров, из них 90% требуют ремонта. Также две водонапорные башни в связи с большим износом пришли в негодность. Необходимость восстановления башен обусловлена потребностью в запасе воды, позволяющего поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения в часы максимального водозабора, особенно в летний период.

"В 2026 г. в рамках проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" приступим к капитальному ремонту сетей водоснабжения. Деньги по капитальному ремонту на следующий год предусмотрены. Работы по замене двух водонапорных башен запланированы на 2027 год. Но постараемся выполнить все работы в комплексе в 2026 г., чтобы обеспечить жителей качественным водоснабжением", — отметил Виталий Брижань.

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

