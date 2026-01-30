Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости в Самаре

29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов — потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.

Модернизация проходит в рамках национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"Служба занятости планирует, прогнозирует кадровый потенциал региона, — отметил председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, приветствуя участников. — Особенно это важно для регионов, где экономика динамично развивается. Первый этап модернизации, по анализу федеральных ведомств, в Самарской области прошел на высоком уровне. Поставленные задачи нами были реализованы. Сегодня служба уже трансформировалась, она изменилась не только внешне, но и внутренне. И коллеги из 29 субъектов как раз приехали изучить наш опыт. Мы не будем на этом останавливаться, будем стараться дальше повышать уровень работы кадровой службы, оказания услуг населению".

В течение двух дней регионы, уже прошедшие модернизацию, делились своим опытом с теми, кому модернизация только предстоит.

"У нас в Хакасии модернизация службы занятости планируется в 2027 году, и мы приехали, чтобы на опыте других регионов понять, с какими трудностями можем столкнуться, — поделилась замдиректора ГКУ республики Хакасия "Центр занятости населения" Алена Казагашева. — Важно, что на эти цели выделяются федеральные средства, и мы сможем и отремонтировать здания, и расширить спектр услуг".

Самарская область вошла в число 17 пилотных субъектов-участников комплексной модернизации первой волны, и модернизация в нашем регионе прошла в 2023 году. По итогам комплексной модернизации вся сеть центров занятости региона, а это 38 объектов, была переформатирована в современные кадровые центры "Работа России" — новую модель содействия занятости граждан, их трудоустройству, а также поддержки предприятий и организаций в поиске кадров. Поэтому во время семинара у Самарской области была возможность показать результат наглядно — на примере конкретных кадровых центров, куда были организованы экскурсии.

"Самое главное, что хотелось в рамках этого семинара — увидеть вживую уже модернизированные центры, — прокомментировал и. о. директора областного ГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области" Алексей Тщедушнов, — это поможет спланировать процесс на своей территории".

Регионы-участники семинара входят в пятую и шестую волну модернизации. Основная работа планируется на 2027–2028 годы.

"У вас есть возможность качественно подготовиться, учесть проблемы, с которыми столкнулись ваши предшественники, — подчеркнул замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий. — Проект сложный, служба занятости должна быть переформатирована в кадровые центры по всей стране. Потенциал для этого есть. И важно помнить, что вы решаете не узкую задачу. От решения кадровых вопросов зависит социально-экономическое развитие региона, занятость укореняет людей на территории, а это влияет на демографическую ситуацию, на наполнение бюджета налогами. Значит нужно сделать решение таких вопросов максимально удобным".

Какие услуги и меры поддержки предлагает Кадровый центр "Работа России" Самарской области гражданам и работодателям, можно уточнить по телефону контакт-центра 8-800-302-15-44.