Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости в Самаре

29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов — потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Модернизация проходит в рамках национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
"Служба занятости планирует, прогнозирует кадровый потенциал региона, — отметил председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, приветствуя участников. — Особенно это важно для регионов, где экономика динамично развивается. Первый этап модернизации, по анализу федеральных ведомств, в Самарской области прошел на высоком уровне. Поставленные задачи нами были реализованы. Сегодня служба уже трансформировалась, она изменилась не только внешне, но и внутренне. И коллеги из 29 субъектов как раз приехали изучить наш опыт. Мы не будем на этом останавливаться, будем стараться дальше повышать уровень работы кадровой службы, оказания услуг населению".
В течение двух дней регионы, уже прошедшие модернизацию, делились своим опытом с теми, кому модернизация только предстоит.
"У нас в Хакасии модернизация службы занятости планируется в 2027 году, и мы приехали, чтобы на опыте других регионов понять, с какими трудностями можем столкнуться, — поделилась замдиректора ГКУ республики Хакасия "Центр занятости населения" Алена Казагашева. — Важно, что на эти цели выделяются федеральные средства, и мы сможем и отремонтировать здания, и расширить спектр услуг".
Самарская область вошла в число 17 пилотных субъектов-участников комплексной модернизации первой волны, и модернизация в нашем регионе прошла в 2023 году. По итогам комплексной модернизации вся сеть центров занятости региона, а это 38 объектов, была переформатирована в современные кадровые центры "Работа России" — новую модель содействия занятости граждан, их трудоустройству, а также поддержки предприятий и организаций в поиске кадров. Поэтому во время семинара у Самарской области была возможность показать результат наглядно — на примере конкретных кадровых центров, куда были организованы экскурсии.
"Самое главное, что хотелось в рамках этого семинара — увидеть вживую уже модернизированные центры, — прокомментировал и. о. директора областного ГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области" Алексей Тщедушнов, — это поможет спланировать процесс на своей территории".
Регионы-участники семинара входят в пятую и шестую волну модернизации. Основная работа планируется на 2027–2028 годы.
"У вас есть возможность качественно подготовиться, учесть проблемы, с которыми столкнулись ваши предшественники, — подчеркнул замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий. — Проект сложный, служба занятости должна быть переформатирована в кадровые центры по всей стране. Потенциал для этого есть. И важно помнить, что вы решаете не узкую задачу. От решения кадровых вопросов зависит социально-экономическое развитие региона, занятость укореняет людей на территории, а это влияет на демографическую ситуацию, на наполнение бюджета налогами. Значит нужно сделать решение таких вопросов максимально удобным".
Какие услуги и меры поддержки предлагает Кадровый центр "Работа России" Самарской области гражданам и работодателям, можно уточнить по телефону контакт-центра 8-800-302-15-44.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???