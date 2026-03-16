Ограничения услуги газоснабжения для злостных неплательщиков начнутся после отопительного сезона

После официального окончания отопительного периода "Газпром межрегионгаз Самара" применит законное право на приостановку подачи газа должникам.
В первую очередь ограничения затронут порядка 2 тыс. злостных неплательщиков с крупными суммами задолженности, большая часть из которых накоплена собственниками домовладений в Самаре. Отключения этой категории начнется уже в апреле. Далее ограничения могут коснуться остальных потребителей, не оплачивающих услуги газоснабжения более полугода и накопивших задолженность по оплате свыше 5 тыс. рублей.
Возобновление подачи газа возможно только после погашения долга в полном объеме, оплаты работ по отключению и подключению к газовым сетям.
"Со второго месяца просрочки платежа абонент получает уведомления о необходимости погашения задолженности. Информирование по телефону, разъяснительные письма по электронной почте и бумажные версии предупреждений призваны не допустить отключений и судебного взыскания долга. Когда все методы убеждения исчерпаны, мы вынуждены ограничивать газоснабжение. Кроме того, документы на должника направляются в суд", — рассказала начальник отдела расчетов с населением "Газпром межрегионгаз Самара" Надежда Сураева.
Напомним, ежемесячно, до 15 числа, оплачивать газ онлайн без комиссии можно в Личном кабинете "Мой ГАЗ" или на официальном сайте "Газпром межрегионгаз Самара".
