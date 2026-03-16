Ограничения услуги газоснабжения для злостных неплательщиков начнутся после отопительного сезона

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
После официального окончания отопительного периода "Газпром межрегионгаз Самара" применит законное право на приостановку подачи газа должникам.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

В первую очередь ограничения затронут порядка 2 тыс. злостных неплательщиков с крупными суммами задолженности, большая часть из которых накоплена собственниками домовладений в Самаре. Отключения этой категории начнется уже в апреле. Далее ограничения могут коснуться остальных потребителей, не оплачивающих услуги газоснабжения более полугода и накопивших задолженность по оплате свыше 5 тыс. рублей.

Возобновление подачи газа возможно только после погашения долга в полном объеме, оплаты работ по отключению и подключению к газовым сетям.

"Со второго месяца просрочки платежа абонент получает уведомления о необходимости погашения задолженности. Информирование по телефону, разъяснительные письма по электронной почте и бумажные версии предупреждений призваны не допустить отключений и судебного взыскания долга. Когда все методы убеждения исчерпаны, мы вынуждены ограничивать газоснабжение. Кроме того, документы на должника направляются в суд", — рассказала начальник отдела расчетов с населением "Газпром межрегионгаз Самара" Надежда Сураева.

Напомним, ежемесячно, до 15 числа, оплачивать газ онлайн без комиссии можно в Личном кабинете "Мой ГАЗ" или на официальном сайте "Газпром межрегионгаз Самара".

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

