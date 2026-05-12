16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жильцы 826 МКД Самарской области могут снизить свою плату за тепло "Т Плюс" и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 мкрн в Самаре Мэрия Самары приглашает на городской субботник Рабочие укрепляют фундамент многострадального дома Челышева С заботой о городе: КуйбышевАзот озеленяет общественные пространства Тольятти

ЖКХ и благоустройство Общество

Иван Носков: "Важно как можно быстрее перейти к плановому ремонту сетей и своевременно подготовить инженерную инфраструктуру к следующей зиме"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 344
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершается восстановление благоустройства по постоянной схеме на объектах аварийного ремонта тепловых сетей, проведенного в зимний и весенний периоды. К настоящему времени специалисты Самарского филиала "Т Плюс" и подрядчики компании в полном объеме выполнили работы на 204 участках.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, в холодное время года локации благоустраивались по временной схеме: огороженные траншеи засыпали песком и щебнем, точечно укладывали литой асфальт. С наступлением стабильной теплой погоды восстанавливают покрытие тротуаров, монтируют бордюры, благоустраивают газоны и укладывают высокопрочный асфальтобетон.

"Восстановление благоустройства после вскрытий - не просто косметическая процедура, а обязательный этап ремонтно-строительных работ, который теперь регламентируется правилами благоустройства Самары. В этом году поручил начать восстановительные работы раньше, с начала апреля, чтобы не затягивать с благоустройством. Важно как можно быстрее перейти к плановому ремонту сетей и своевременно подготовить инженерную инфраструктуру к следующему осенне-зимнему сезону, - поясняет глава Самары Иван Носков. - В ходе восстановительных работ специалисты устраивают надежное асфальтовое полотно дорог, возвращают внешний вид тротуарам, газонам, клумбам, малым архитектурным формам".

К 31 мая "Т Плюс" планирует привести в порядок еще 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций. Здесь специалисты полностью восстановят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, тротуары и бордюрные камни. Для газонов будет завозиться чернозем, рабочие посеют траву.

"Особое внимание мы уделяем центральным районам, туристическим маршрутам и местам проведения праздничных мероприятий. Также на контроле квартальные участки, где планово полностью меняли тепловые сети. Таких объектов в Самаре два - на улицах Магнитогорской и Скляренко, где весь комплекс работ по благоустройству выполним до конца мая", - отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Восстановление благоустройства на местах проведения работ в холодное время года активно ведет также ООО "Самарские коммунальные системы". Соблюдение графика по всем адресам, где проходил ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения, строго контролируется департаментом городского хозяйства и экологии администрации города Самары. В первую очередь в работу взяли вскрытия на категорийных дорогах и видовых местах - таких объектов у компании "СКС" 129. Для работ сформировано около 20 бригад, восстановлено более 200 объектов.

Напомним, в охранных зонах инженерных сетей действует особый режим использования земель, ограничивающий размещение детских площадок, спортивных комплексов, гаражей, парковок и др. Также не допускается высадка крупномерных деревьев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31