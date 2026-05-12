Иван Носков: "Важно как можно быстрее перейти к плановому ремонту сетей и своевременно подготовить инженерную инфраструктуру к следующей зиме"

В Самаре завершается восстановление благоустройства по постоянной схеме на объектах аварийного ремонта тепловых сетей, проведенного в зимний и весенний периоды. К настоящему времени специалисты Самарского филиала "Т Плюс" и подрядчики компании в полном объеме выполнили работы на 204 участках.

Напомним, в холодное время года локации благоустраивались по временной схеме: огороженные траншеи засыпали песком и щебнем, точечно укладывали литой асфальт. С наступлением стабильной теплой погоды восстанавливают покрытие тротуаров, монтируют бордюры, благоустраивают газоны и укладывают высокопрочный асфальтобетон.

"Восстановление благоустройства после вскрытий - не просто косметическая процедура, а обязательный этап ремонтно-строительных работ, который теперь регламентируется правилами благоустройства Самары. В этом году поручил начать восстановительные работы раньше, с начала апреля, чтобы не затягивать с благоустройством. Важно как можно быстрее перейти к плановому ремонту сетей и своевременно подготовить инженерную инфраструктуру к следующему осенне-зимнему сезону, - поясняет глава Самары Иван Носков. - В ходе восстановительных работ специалисты устраивают надежное асфальтовое полотно дорог, возвращают внешний вид тротуарам, газонам, клумбам, малым архитектурным формам".

К 31 мая "Т Плюс" планирует привести в порядок еще 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций. Здесь специалисты полностью восстановят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, тротуары и бордюрные камни. Для газонов будет завозиться чернозем, рабочие посеют траву.

"Особое внимание мы уделяем центральным районам, туристическим маршрутам и местам проведения праздничных мероприятий. Также на контроле квартальные участки, где планово полностью меняли тепловые сети. Таких объектов в Самаре два - на улицах Магнитогорской и Скляренко, где весь комплекс работ по благоустройству выполним до конца мая", - отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Восстановление благоустройства на местах проведения работ в холодное время года активно ведет также ООО "Самарские коммунальные системы". Соблюдение графика по всем адресам, где проходил ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения, строго контролируется департаментом городского хозяйства и экологии администрации города Самары. В первую очередь в работу взяли вскрытия на категорийных дорогах и видовых местах - таких объектов у компании "СКС" 129. Для работ сформировано около 20 бригад, восстановлено более 200 объектов.

Напомним, в охранных зонах инженерных сетей действует особый режим использования земель, ограничивающий размещение детских площадок, спортивных комплексов, гаражей, парковок и др. Также не допускается высадка крупномерных деревьев.