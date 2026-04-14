Движение по ул. Литвинова в Самаре закрыто из-за ремонтных работ на трубопроводе

В Кировском районе Самары начаты работы по замене изношенного участка канализационного коллектора по ул. Литвинова.
Предстоит заменить участок магистрального трубопровода водоотведения диаметром 800 мм и длиной 802 метра, а также будет построено и реконструировано 17 смотровых колодцев. Перекладка ведется на глубине четырех-пяти метров открытым способом, так как технические условия не позволяют провести замену бестраншейно.
На время ремонтных работ движение транспорта по ул. Литвинова закрыто на участке от ул. Конструктивной до ул. Лиственной. Организована временная схема объезда.
