При поддержке "Самаранефтегаза" в Самарской области восстановили воинские мемориалы

В Самарском регионе к празднованию 81-й годовщины Великой Победы завершены работы по ремонту и благоустройству воинских мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Поддержку проектам оказало АО "Самаранефтегаз" - дочернее общество НК "Роснефть". Работы проводились в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством региона.
В преддверии 9 Мая в городах и селах губернии привели в порядок памятники, обелиски и воинские захоронения. Особое внимание уделили мемориалам в сельских районах, где памятные комплексы остаются местом проведения торжественных мероприятий, встреч поколений и акций памяти.
Работы охватили сразу несколько муниципалитетов Самарской области. Так, в поселке Глушицкий Большечерниговского района капитально отремонтировали памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал обновили, а прилегающую территорию привели в порядок.
В селе Дубовый Умет Волжского района при поддержке нефтяников провели комплексное благоустройство возле Дома культуры и местного мемориала. Общественное пространство подготовили для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
В Исаклинском районе, в селе Мордово-Ишуткино, отремонтировали памятник участникам Великой Отечественной войны и установили новые мемориальные плиты с именами погибших фронтовиков-земляков. Восстановительные работы прошли и в других населенных пунктах региона.
Помимо участия в благоустройстве памятных мест, сотрудники "Самаранефтегаза" присоединились к всероссийским патриотическим акциям "Бессмертный полк", "Свеча памяти" и "Георгиевская ленточка". Нефтяники также приняли участие в церемонии возложения цветов к барельефу "Скорбящей матери-Родине" в Самаре, где расположен Вечный огонь.
История предприятия тесно связана с событиями Великой Отечественной войны. В те годы нефтяная промышленность обеспечивала Красную армию топливом и горюче-смазочными материалами. После того как многие специалисты ушли на фронт, работу на предприятиях продолжили женщины и подростки. Они участвовали в освоении месторождений и запуске новых производственных объектов, необходимых для бесперебойного снабжения фронта.
В Поволжье эти задачи выполняли сотрудники производственного объединения "Куйбышевнефть", правопреемником которого сегодня служит АО "Самаранефтегаз", ведущее историю добычи нефти в регионе с 1936 года.
На предприятии подчеркивают, что поддержка воинских мемориалов остается важной частью социальной политики. Для многих сотрудников участие в подобных мероприятиях связано не только с корпоративными традициями, но и с личной семейной историей - памятью о родственниках, прошедших войну.
"Поддержание воинских мемориалов в надлежащем состоянии - важная часть социальной политики "Самаранефтегаза". Приводя в порядок памятники героям, предприятие помогает сохранять память о войне и воспитывать подрастающее поколение на примерах истинного патриотизма. Увековечивание подвигов защитников Отечества остается для нас священным долгом и данью бесконечной признательности", - сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре - пресс-секретарь АО "Самаранефтегаз" Наталья Сычева.
