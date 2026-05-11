УФАС оштрафовало "ССК" за нарушения сроков подключения жилых домов к электроснабжению

Самарское УФАС России оштрафовало АО "Самарская сетевая компания" на 450 тыс. руб. за неисполнение обязательств по подключению объектов к электроснабжению

В УФАС поступили заявления от граждан, которые сообщили о том, что их дома в Волжском районе Самарской области не подключены к электроснабжению.

Несмотря на то, что все необходимые платежи были произведены в июле и июне 2025 г., мероприятия по подключению не были выполнены в установленные сроки (4 месяца) и по-прежнему остаются нерешёнными.

Проверка установила, что компания АО "ССК" нарушила сроки выполнения работ по технологическому присоединению, что противоречит действующему законодательству.