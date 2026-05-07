Иван Носков: "Мини-парады - важный символ: здесь живет один из тех, кто приблизил Победу"

В преддверии Дня Победы в Самаре проходят мини-парады. Их проводят юнармейские отряды для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, ветеранов боевых действий. Все мероприятия индивидуально подготовлены для каждого ветерана по заявке его родных и близких. Школьники в составе юнармейских отрядов, и сводов парадного расчета районов проходят торжественным маршем, вручают ветеранам памятные подарки и цветы.

"В этом году Парад Победы на площади им. Куйбышева пройдет с сокращенным количеством зрителей и участников. Многим ветеранам, труженикам тыла и их близким по состоянию здоровья в принципе трудно посетить праздничные мероприятия. Поэтому особенно активно проводим парады во дворах ветеранов - более камерные, но оттого не менее значимые. Наши юнармейцы участвуют в них уже не в первый раз и делают это с душой. Это не просто подарок нашим героям - это важный символ: в этом доме живет один из тех, кто выстоял в те страшные годы и приблизил Победу", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Сводный парадный расчет Железнодорожного района Самары поздравил с Днем Победы Валентину Ивановну Чибиреву. Вся ее жизнь после войны связана с медициной - несколько десятилетий она работала рентгенологом в поликлинике завода имени Фрунзе. Юнармейцы школы №26 в составе сводного парадного расчета Советского района поздравили председателя ветеранской организации "Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей" Ивана Павловича Ермолаева при Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Розу Васильевну Яцун, которая 6-летней девочкой вместе с семьей была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Куйбышев, и труженицу тыла Анну Алексеевну Игонину. Также мини-парады продолжатся сегодня и завтра, вплоть до Дня Победы.

"Спасибо школам и юнармейцам за организацию и проведение парадов во дворе, благодарю за поддержку главу города Самары Ивана Николаевича Носкова. Мы, ветераны специальной военной операции, видим своей задачей не просто передать память о подвигах, но и воспитать в детях чувство сопричастности. На уроках Мужества в школах мы говорим о преемственности поколений, о долге памяти и о том, почему так важно поддерживать наших ветеранов", - сказал ветеран боевых действий и ветеран СВО Дмитрий Курташкин.

Напомним, в 2026 году Самара является Юнармейской столицей России. Сегодня в Самаре действует 141 юнармейский отряд, в составе которых числится уже почти 9 тыс. юнармейцев.