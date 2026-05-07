Иван Носков: "В этом году в цветочном оформлении города используем больше многолетних растений и обновим дизайн клумб"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре приступили к цветочному оформлению города — всего на общественных пространствах и вдоль улиц до конца июня высадят до 1,5 млн цветов. Сейчас основные работы сосредоточены на территориях, где состоятся праздничные события Дня Победы — в парке Победы, у мемориала на площади Памяти, вдоль улицы Молодогвардейской и др. На 2,4 тыс. кв м уже распустились тюльпаны. Более 7 тыс. растений к 9 мая высаживают на пешеходной улице Ленинградской, а всего в этом сезоне ее украсят свыше 30 тыс. растений.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Цветы украшают нашу Самару, делают ее уютнее, свежее. По итогу прошлого года вместе со специалистами приняли решение использовать в цветочном оформлении больше многолетних растений и обновить дизайн клумб в разных районах города. Например, на Ленинградской новый дизайн разработан для четырёх больших клумб, добавим цветов в 107 приствольных рабаток. Они будут обрамлять деревья, создадут единый ландшафтный ансамбль нашей любимой Ленинградки, — сказал глава города Самары Иван Носков. — Призываю жителей бережно относиться к создаваемой красоте и с уважением — к труду тысяч специалистов, занятых в благоустройстве. Будем тщательно следить за сохранностью клумб, а лица, виновные в их порче, понесут соответствующее наказание".

В этом году в Самаре увеличили количество спирей, гортензий, виол, вербен и других кустарников и полукустарников. По словам специалистов, они хорошо структурируют пространства и создают яркие акценты благодаря длительному непрерывному цветению в теплом сезоне. В скверах, на площадях, бульварах, аллеях и других общественных пространствах высаживают цинерарии, тагетесы, петунии, катарантусы и другие виды и сорта однолетников, выращенные в теплицах АО "Спецремстройзеленхоз". На улице Ленинградской, на клумбах от улицы Куйбышева до улицы Чапаевской, появится около двух десятков гортензий, сосен, можжевельников и др. Кроме того, в историческом центре на этой неделе вдоль дорог высадили 42 дерева — рябины, ивы, черёмуха и др.

"К высадке цветов приступили после отступления холодов. Вдоль дорог и тротуаров размещаем вертикальные и мобильные конструкции с цветами, кашпо на ограждениях — всего 1 173 штуки. Например, 90 кашпо, каскадов и других вертикальных конструкций уже на своих местах — на ул. Молодогвардейской и проспекте Юных Пионеров, где находится Аллея Трудовой Славы. К 9 Мая устанавливаем также "Ордена", "Шары", "Солдатскую каску с гвоздикой" и другие символичные топиарные фигуры, — рассказал директор АО "Спецремстройзеленхоз" Пётр Кудряшов. — Все используемые цветочные растения адаптированы к местному климату. При разработке дизайна клумб учитывали приживаемость и совместимость культур, сочетаемость по колористике и высоте, продолжительность цветения".

Напомним также, что в Самаре стартовала городская акция на лучшее озеленение дворовых территорий "Цветущий май". По инициативе городской Общественной палаты проект реализуется активистами ТОС "Мичуринский" в партнёрстве с администрацией города, Думой г. о. Самара, благотворителями и представителями бизнес-сообщества. Проконсультироваться по поводу создания собственной концепции локального озеленения и задать другие интересующие вопросы можно по телефонам: +7 (927) 728-70-64, +7 (927) 750-84-15.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

