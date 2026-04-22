За нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования отключение услуги грозит 140 абонентам

"Газпром газораспределение Самара" приступает к ограничению газоснабжения в многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях в Жигулевске, где собственники проигнорировали предупреждения компании об устранении нарушений.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

За недопуск специалистов для проведения технического обслуживания газового оборудования два и более раз под отключения газа попали 140 абонентов.

Ограничения будут осуществлены согласно требований п. 80 "Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.

Обращаем внимание, что в результате неисполнения своих обязанностей одним абонентом от газоснабжения может оказаться отключен весь подъезд и даже многоквартирный дом, в зависимости от схемы газопровода.

Дальнейшее подключение услуги возможно только после проведения технического обслуживания газового оборудования и оплаты работ по отключению и повторному подключению газа, выполненным за счет потребителя.

Обратиться в "Газпром газораспределение Самара" для уточнения информации можно по телефонам 8 (84862) 2-00-40, 8-917-101-39-41, подать заявку на удобную дату и время проведения работ можно по адресу электронной почты компании: info@63gaz.ru, онлайн в специальном разделе официального сайта https://63gaz.ru/customers/individual/vdgo/datemessage/, при личном посещении Единого центра предоставления услуг по адресу: г. Жигулевск, ул. Никитинская, д. 1.

Напоминаем, что специалисты "Газпром газораспределение Самара" обязаны проводить техническое обслуживание газового оборудования в своей зоне ответственности не реже 1 раза в год, абонент в свою очередь обязан обеспечить допуск специалиста.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

