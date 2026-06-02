"Т Плюс" восстановила благоустройство на 687 участках в Самаре

"Т Плюс" привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.

До конца июля планируется благоустроить ещё 224 территории, где в прошлый отопительный период после устранения дефектов теплосети была организована временная схема укладки дорожного полотна.

"Приводя в порядок дворовые территории, мы обязательно учитываем их первоначальное состояние — наличие ограждений, бортового камня, лестниц, — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов. — Для скорейшего завершения всех работ привлекаем не только своих сотрудников, но и персонал подрядных организаций".

В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей сроки завершения работ могут быть скорректированы из-за необходимости повторных вскрытий грунта для ремонтов трубопроводов. При этом все изменения графика благоустройства "Т Плюс" согласовывает с администрацией города.