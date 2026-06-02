"Т Плюс" восстановила благоустройство на 687 участках в Самаре

"Т Плюс" привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.
До конца июля планируется благоустроить ещё 224 территории, где в прошлый отопительный период после устранения дефектов теплосети была организована временная схема укладки дорожного полотна.
"Приводя в порядок дворовые территории, мы обязательно учитываем их первоначальное состояние — наличие ограждений, бортового камня, лестниц, — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов. — Для скорейшего завершения всех работ привлекаем не только своих сотрудников, но и персонал подрядных организаций".
В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей сроки завершения работ могут быть скорректированы из-за необходимости повторных вскрытий грунта для ремонтов трубопроводов. При этом все изменения графика благоустройства "Т Плюс" согласовывает с администрацией города.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
