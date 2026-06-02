"Т Плюс" восстановила благоустройство на 687 участках в Самаре

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Т Плюс" привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.

До конца июля планируется благоустроить ещё 224 территории, где в прошлый отопительный период после устранения дефектов теплосети была организована временная схема укладки дорожного полотна.

"Приводя в порядок дворовые территории, мы обязательно учитываем их первоначальное состояние — наличие ограждений, бортового камня, лестниц, — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов. — Для скорейшего завершения всех работ привлекаем не только своих сотрудников, но и персонал подрядных организаций".

В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей сроки завершения работ могут быть скорректированы из-за необходимости повторных вскрытий грунта для ремонтов трубопроводов. При этом все изменения графика благоустройства "Т Плюс" согласовывает с администрацией города.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

