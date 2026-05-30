Благоустройство общественных пространств в Самаре стартует в июне

В Самаре благоустройство в сквере у ДК "Искра", парках им. Щорса и "Воронежские озера" стартует в июне в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На эти цели из бюджета города на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов выделено более 232 млн рублей. Все работы выполнит самарская компания "Вектор 21".

"При обновлении общественных территорий увеличим объемы озеленения. Это один из ключевых элементов благоустройства, необходимость этих работ подчеркивали жители при проектировании. Возможность реализовать их пожелания дает проект "Формирование комфортной городской среды". От подрядчика ожидаем ответственного подхода к каждому этапу работ и к срокам. Контроль будет серьезным — как с моей стороны, так и со стороны районных администраций, членов ОНФ и, конечно, самих жителей. Они выбрали территории и виды работ и теперь вправе рассчитывать на результат высокого качества", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В парке Щорса установят фонтан, уложат новое плиточное покрытие на площади еще 1,9 тыс. кв. м, а также завершат ремонт входной группы, установят скамейки, кресла под навесом и другие малые архитектурные формы. Там же улучшат систему освещения — дополнительно будет установлено 16 световых опор. В парке "Воронежские озёра" на площади 1,6 тыс. кв. м устроят тротуары с плиточным покрытием, разместят 11 скамеек, арт-объект "Мостик", установят 30 световых опор. В сквере у ДК "Искра" обустроят 780 кв. м тротуарных дорожек, установят новые скамейки, урны и светящиеся качели.

Отметим, что на всех трех общественных территориях благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет выполнено озеленение, наибольшее количество растений появится в сквере у Дома культуры "Искра". На газонах смонтируют систему автополива. По поручению главы города Самары Ивана Носкова на всех благоустроенных пространствах будут установлены камеры видеонаблюдения.

Напомним, до 12 июня продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках профильного нацпроекта на 2027 год. Отдать свой голос можно онлайн на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru или вместе с волонтерами на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений Пенсионного и Социального фонда РФ по Самарской области. Адреса пунктов размещены на сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/59315/?sphrase_id=829992.