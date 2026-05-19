16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект продления набережной Самары вновь погряз в согласованиях Иван Носков: "По новой концепции озеленения города выбираем устойчивые к местному климату растения" Летом 2026 года "Т Плюс" заменит около 80 километров теплосетей в Самарской области Жильцы 826 МКД Самарской области могут снизить свою плату за тепло "Т Плюс" и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 мкрн в Самаре

ЖКХ и благоустройство Общество

Проект продления набережной Самары вновь погряз в согласованиях

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проект новой очереди набережной от улицы Вилоновской и до бассейна ЦСК ВВС все еще находится на доработке. Об этом во вторник, 19 мая, на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава департамента градостроительства Максим Астапов.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Этот объект сам по себе достаточно сложный. Плюс свое видение озвучило министерство градостроительной политики Самарской области. Сошлись на том, что можно поиграть с подсветкой, малыми формами", — рассказал Максим Астапов.

Также в числе предложений минграда были - убрать из проекта арт-объекты, которые носят рекламный характер, проработать вопрос по строительству причала для официальной переправы через Волгу под Ульяновским спуском, предусмотреть разные сценарии использования новой набережной в разное время суток и время года, чтобы она стала более интересной для посетителей и гостей города.

Кроме того, по словам главы депстроя, продолжаются согласования проектных решений со всеми заинтересованными лицами:

"Есть проблема с рестораном "Белуга", который расположен на участке, где пройдет набережная. Нас не допускают на площадку для проведения дополнительных инженерных изысканий. Переговоры ведем, но к консенсусу не пришли пока".

Срок завершения работы над проектом четко не определены. Глава депстроя сказал депутатам, что ведомство и подрядчики будут стараться выполнить ее до конца года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31