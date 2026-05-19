Проект продления набережной Самары вновь погряз в согласованиях

Проект новой очереди набережной от улицы Вилоновской и до бассейна ЦСК ВВС все еще находится на доработке. Об этом во вторник, 19 мая, на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава департамента градостроительства Максим Астапов.

"Этот объект сам по себе достаточно сложный. Плюс свое видение озвучило министерство градостроительной политики Самарской области. Сошлись на том, что можно поиграть с подсветкой, малыми формами", — рассказал Максим Астапов.

Кроме того, по словам главы депстроя, продолжаются согласования проектных решений со всеми заинтересованными лицами:

"Есть проблема с рестораном "Белуга", который расположен на участке, где пройдет набережная. Нас не допускают на площадку для проведения дополнительных инженерных изысканий. Переговоры ведем, но к консенсусу не пришли пока".

Срок завершения работы над проектом четко не определены. Глава депстроя сказал депутатам, что ведомство и подрядчики будут стараться выполнить ее до конца года.