АО "Транснефть - Приволга" оказало поддержку в проведении эколого-этнографического карнавала школьников в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" поддержало проведение II регионального эколого-этнографический карнавала "Единство народов — единство с природой". Событие объединило школьников разных сел Самарской области и стало ярким праздником дружбы, творчества и заботы об окружающей среде.
Мероприятие было организовано ГБОУ Самарской области СОШ "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и ГБОУ дополнительного образования "Самарский областной детский эколого-биологический центр".
В программе карнавала — красочное карнавальное шествие, конкурс визитных карточек, дефиле национальных костюмов, а также защита экологических плакатов. Участники представили творческие номера, посвященные традициям народов и важности сохранения природы.
"География проведения карнавала с каждым годом расширяется, к нам приезжают все больше команд из разных районов области. Наш праздник — не простое шествие и яркие костюмы. Смысл его в том, что мы вместе заботимся о нашей природе и сохраняем в чистоте и порядке наш общий дом. И для этого мы должны приложить максимум усилий. Компания "Транснефть - Приволга" — наши первые в этом помощники. Это та поддержка, которая вселяет в нас уверенность. В этом году они закупили призы для участников карнавала", — рассказала директор "Образовательного центра" села Кротовка Людмила Гареева.
Кульминацией праздника стала церемония награждения. Переходящий кубок Главы района был торжественно вручен команде "Исследователи природы" из с. Большая Глушица. Второе место заняла команда "Некст" из с. Кротовка. Все участники получили дипломы и памятные подарки.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
