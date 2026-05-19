АО "Транснефть - Приволга" оказало поддержку в проведении эколого-этнографического карнавала школьников в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" поддержало проведение II регионального эколого-этнографический карнавала "Единство народов — единство с природой". Событие объединило школьников разных сел Самарской области и стало ярким праздником дружбы, творчества и заботы об окружающей среде.

Мероприятие было организовано ГБОУ Самарской области СОШ "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и ГБОУ дополнительного образования "Самарский областной детский эколого-биологический центр".

В программе карнавала — красочное карнавальное шествие, конкурс визитных карточек, дефиле национальных костюмов, а также защита экологических плакатов. Участники представили творческие номера, посвященные традициям народов и важности сохранения природы.

"География проведения карнавала с каждым годом расширяется, к нам приезжают все больше команд из разных районов области. Наш праздник — не простое шествие и яркие костюмы. Смысл его в том, что мы вместе заботимся о нашей природе и сохраняем в чистоте и порядке наш общий дом. И для этого мы должны приложить максимум усилий. Компания "Транснефть - Приволга" — наши первые в этом помощники. Это та поддержка, которая вселяет в нас уверенность. В этом году они закупили призы для участников карнавала", — рассказала директор "Образовательного центра" села Кротовка Людмила Гареева.

Кульминацией праздника стала церемония награждения. Переходящий кубок Главы района был торжественно вручен команде "Исследователи природы" из с. Большая Глушица. Второе место заняла команда "Некст" из с. Кротовка. Все участники получили дипломы и памятные подарки.