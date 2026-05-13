Реставрацию больницы общества Красного Креста оценили в 1,4 млрд рублей

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Подготовка к реставрации больницы общества Красного Креста в Самаре застопорился из-за расчета стоимости проведения работ. Об этом заместитель главы регионального минстроя Рустам Абдулаев сообщил на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год.

Больница общества Красного Креста расположена на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. Она является объектом культурного наследия регионального значения.

Здание построено в русском стиле в начале XX века по проекту Тадеуша Хилинского. В 1937 году надстроили третий этаж. Изначально в здании располагалась Самарская община сестер милосердия, в советское время и до начала 2000-х годов - роддом. Власти планировали отреставрировать объект под поликлинику. Однако разработка проекта растянулась на годы.

"В 2025 году ГКУ "Управление капитального строительства" провело и представило в министерство расчет предполагаемой предельной стоимости объекта в 1,8 млрд рублей. Министерство данную стоимость не согласовало. "УКС" провело перерасчет. Предельная стоимость составила 1,4 млрд рублей", - сообщил Рустам Абдулаев.

Также чиновник отметил, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о смене целевого назначения здания, и минстрой ждет новое медико-техническое задание. Судя по всему, это может повлечь как корректировку проекта, так и перерасчет стоимости работ.

Добавим, что в 2025 году больницу включили в региональную программу "100 объектов культурного наследия", реставрация которых планируется при участии АО "ДОМ.РФ".

