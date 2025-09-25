Жилые дома на проспекте Масленникова признали памятниками архитектуры

Список объектов культурного наследия Самарской области пополнился. В него включили здания, расположенные на проспекте Масленникова в столице региона. Соответствующий приказ подписл глава государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев.
В частности, в список вошли жилые дома, построенные в 1950-х года для работников 4-го Государственного подшипникового завода. Они расположены по адресам:
- проспект Масленникова, 35;
- проспект Масленникова, 39.
Также памятником архитектуры признали здание машиностроительного техникума, расположенного на проспекте Масленникова, 37. Он был построен в 1955 году.
Статус ОКН защищает здания от сноса и реконструкции. Однако у владельцев будут обязательства по содержанию зданий в должном состоянии и проведении реставрации при необходимости.
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.