16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жилые дома на проспекте Масленникова признали памятниками архитектуры "Том Сойер Фест - Самара" открыл прием заявок на восстановление домов в 2026 году Дачу жены поручика Сипиной в Загородном парке признали исторически ценной Около главного корпуса СамГТУ появится архитектурно-ландшафтный комплекс Стало известно, кто разработает проект капремонта усадьбы Курлиной

Архитектура Культура

Жилые дома на проспекте Масленникова признали памятниками архитектуры

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Список объектов культурного наследия Самарской области пополнился. В него включили здания, расположенные на проспекте Масленникова в столице региона. Соответствующий приказ подписл глава государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев.

В частности, в список вошли жилые дома, построенные в 1950-х года для работников 4-го Государственного подшипникового завода. Они расположены по адресам:

  • проспект Масленникова, 35;
  • проспект Масленникова, 39.

Также памятником архитектуры признали здание машиностроительного техникума, расположенного на проспекте Масленникова, 37. Он был построен в 1955 году.

Статус ОКН защищает здания от сноса и реконструкции. Однако у владельцев будут обязательства по содержанию зданий в должном состоянии и проведении реставрации при необходимости.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5