Проект реставрации особняка Субботина-Шихобалова в Самаре разработают за 179 млн рублей

Федеральное министерство культуры определилось с подрядчиком, который разработает проектную документацию для проведения реставрационных работ по сохранению особняка Субботина-Шихобалова (ул. Алексея Толстого, 3).

На торги заявлялись три участника, один из которых предложил выполнить услуги за 160,2 млн рублей, второй — за 174,6 млн рублей, третий за 179,15 млн рублей. Победил подрядчик, предложивший разработку проекта за самую высокую стоимость — 179,1 млн рублей. Имя победителя не называется.

Напомним, начальная цена контракта составляла 180 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. На исполнение контракта отведено около полутора лет — до февраля 2027 года.

Проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения 1878–1879 гг. (арх. В. А. Шретер, Де-Рошфор) будет разбит на несколько стадий: предварительные работы, комплексные научные исследования, в т. ч. инженерные изыскания, эскиз и проект реставрации и приспособления, рабочая и сметная документация.

В июне 2024 г. Вячеслав Федорищев сообщил, что объект реконструируют в течение трех лет. Планируется, что после реконструкции в здании создадут музейно-выставочное пространство с проектами из ведущих федеральных музеев.