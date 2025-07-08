16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект реставрации особняка Субботина-Шихобалова в Самаре разработают за 179 млн рублей Архитектор Константин Африкантов расскажет о реставрации Фабрики-кухни На разработку проекта реставрации особняка Субботина-Шихобалова выделят 180 млн рублей Впервые в Самаре на известной "Даче со слонами" состоялись световое шоу и концерт в атмосфере тысячи свечей В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию о корнях самарского модерна

Архитектура Культура

Проект реставрации особняка Субботина-Шихобалова в Самаре разработают за 179 млн рублей

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Федеральное министерство культуры определилось с подрядчиком, который разработает проектную документацию для проведения реставрационных работ по сохранению особняка Субботина-Шихобалова (ул. Алексея Толстого, 3).

На торги заявлялись три участника, один из которых предложил выполнить услуги за 160,2 млн рублей, второй — за 174,6 млн рублей, третий за 179,15 млн рублей. Победил подрядчик, предложивший разработку проекта за самую высокую стоимость — 179,1 млн рублей. Имя победителя не называется.

Напомним, начальная цена контракта составляла 180 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. На исполнение контракта отведено около полутора лет — до февраля 2027 года.

Проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения 1878–1879 гг. (арх. В. А. Шретер, Де-Рошфор) будет разбит на несколько стадий: предварительные работы, комплексные научные исследования, в т. ч. инженерные изыскания, эскиз и проект реставрации и приспособления, рабочая и сметная документация.

В июне 2024 г. Вячеслав Федорищев сообщил, что объект реконструируют в течение трех лет. Планируется, что после реконструкции в здании создадут музейно-выставочное пространство с проектами из ведущих федеральных музеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3