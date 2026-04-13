Правила застройки центра Самары планируют утвердить к лету

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Власти завершают работу над формированием регламента исторического поселения Самары. О сроках утверждения документа в интервью Волга Ньюс рассказал врио главы регионального минстроя Александр Фомин.

Сейчас в границы исторического поселения входят 135 кварталов. Примерно 60% территории занимает особая зона охраны. Она обозначена на карте.

В особой зоне охраны действуют строгие ограничения: нельзя сносить объекты культурного наследия (ОКН) и нарушать их визуальное восприятие. Строительство допускается только на определенных участках.

Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Регламент же будет устанавливать требования к градостроительной деятельности в границах территории исторического поселения. Задача -  сохранить ОКН, установить прозрачные и понятные алгоритмы действий для собственников земельных участков и для инвесторов.

"Застройщики смогут начать работу в историческом поселении, когда мы утвердим регламенты и понятные всем правила игры, которые не будут иметь двойного толкования. Работаем совместно с городской администрацией, минградом и ГИООКН. Планируем, что весной документ будет согласован и утвержден. Тогда сможем запустить постепенную реновацию исторического поселения", - рассказал Александр Фомин.

Врио министра напомнил, что ограничения, в частности, будут касаться высотности застройки:

"В моем понимании высота новостроек в старом городе должна быть на уровне 5-8 этажей, никаких 25-этажных "свечек". Мы прорабатываем заградительные положения, чтобы не допустить появления таких высоток. Причем в этом плане не будет института отклонений".

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

