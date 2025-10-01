16+
Архитектура Культура

Снесенный стадион "Буревестник" признали выявленным объектом культурного наследия

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ГИООКН по Самарской области утвердил решение по включению стадиона "Буревестник" в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства.

Фото: Александра Ламзина

Теперь специалисты ведомства должны провести работу по установлению границ объекта и организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы. По результатам этого исследования стадион могут включить в список объектов культурного наследия. В случае положительного решения, вероятно, власти могут поставить вопрос о восстановлении стадиона.  

Статус "выявленный ОКН" — промежуточное. Им наделяют объекты, которые представляют историческую, архитектурную, художественную, археологическую, научную или иную культурную ценность и в отношении которых есть основания полагать, что они обладает признаками ОКН. После выявления организуется работа по определению статуса объекта и его включению в единый государственный реестр либо по отказу во включении.

Стадион "Буревестник" сейчас фактически не существует. Располагался он в Самаре — в границах ул. Буянова, Маяковского и Коммунистической — напротив Губернского рынка.  После перестройки, в 1992 году, стадион достался Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО), которая в начале 2000-х годов продала его структурам бизнесмена Алексея Шаповалова, прославившегося как организатор ныне уже закрытой империи игровых автоматов. В результате все спортивные объекты, кроме здания гребного бассейна, снесли. Землю раздробили на семь участков, где сейчас работают торговые точки и СТО. 

"Буревестник" не раз пытались вернуть в собственность города, но безуспешно. Последняя попытка, инициированная прокуратурой в 2024 году, также провалилась. В сентябре 2025 года суд признал продажу стадиона законной. Почитайте подробности.

