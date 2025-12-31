Дороги Самарской области после снегопада расчищают почти 400 машин

В связи с обильными осадками на территории Самарской области вечером 30 декабря, на дороги регионального значения выведено почти 400 единиц техники, включая 159 комбинированных дорожных машин (КДМ), чтобы обеспечить проезд по всем направлениям.

Дороги находятся в проезжем состоянии. Работы по патрульной очистке и обработке противогололедными материалами продолжаются.

Погодные условия остаются сложными. Министерство транспорта Самарской области напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию, снижать скорость на сложных участках и быть предельно внимательными, особенно на загородных трассах и в условиях ухудшенной видимости.