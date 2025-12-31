Дороги Самарской области после снегопада расчищают почти 400 машин

В связи с обильными осадками на территории Самарской области вечером 30 декабря, на дороги регионального значения выведено почти 400 единиц техники, включая 159 комбинированных дорожных машин (КДМ), чтобы обеспечить проезд по всем направлениям.
Дороги находятся в проезжем состоянии. Работы по патрульной очистке и обработке противогололедными материалами продолжаются.
Погодные условия остаются сложными. Министерство транспорта Самарской области напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию, снижать скорость на сложных участках и быть предельно внимательными, особенно на загородных трассах и в условиях ухудшенной видимости.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.