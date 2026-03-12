С начала года из Самарской области выдворили 155 нелегальных мигрантов

В 2026 году судебные приставы выдворили 155 иностранцев, нарушивших закон РФ, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Только за прошлую неделю до пункта пропуска через государственную границу препроводили 18 иностранцев.

"Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области незаконно", — отмечается в сообщении.

На ближайшие пять лет въезд на территорию России для них будет закрыт.