Общество

С начала года из Самарской области выдворили 155 нелегальных мигрантов

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 году судебные приставы выдворили 155 иностранцев, нарушивших закон РФ, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Только за прошлую неделю до пункта пропуска через государственную границу препроводили 18 иностранцев.

"Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области незаконно", — отмечается в сообщении.

На ближайшие пять лет въезд на территорию России для них будет закрыт.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

