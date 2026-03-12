С начала года из Самарской области выдворили 155 нелегальных мигрантов

В 2026 году судебные приставы выдворили 155 иностранцев, нарушивших закон РФ, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Только за прошлую неделю до пункта пропуска через государственную границу препроводили 18 иностранцев.
"Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области незаконно", — отмечается в сообщении.
На ближайшие пять лет въезд на территорию России для них будет закрыт.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия