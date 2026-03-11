Новиком, СоюзМаш и Русфонд передали современное оборудование Воронежской детской больнице

Банк Новиком (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) совместно с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России и благотворительным фондом помощи "Русфонд" передал современное оборудование Воронежской областной детской клинической больнице № 1. Медицинское учреждение получило семь функциональных электрических кроватей для отделения реанимации и интенсивной терапии.
Кровати позволяют регулировать расположение тела пациента для более комфортного проведения медицинских процедур. Помимо этого, они оснащены встроенной системой взвешивания, позволяющей медицинскому персоналу контролировать массу ребенка. Это особенно важно для точного расчета дозировки лекарственных средств и постоянного наблюдения за состоянием пациентов. Также конструкция электрических кроватей предусматривает противопролежневые матрасы и дополнительные секции для увеличения длины спального места. Использование такой комплектации помогает обеспечить комфортное пребывание пациентов в отделении и снижает риск атрофии мышц.
"В нашей больнице ежегодно получают специализированное лечение около 21 000 детей из Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей. Новые реанимационные кровати помогут врачам эффективно контролировать состояние каждого ребенка и проводить необходимые процедуры максимально безопасно. Мы благодарны банку Новиком, Воронежскому отделению СоюзМаш и Русфонду за внимание к нуждам больницы и поддержку наших пациентов", — подчеркнул главный врач Воронежской областной детской клинической больницы № 1 Михаил Жидков.
Передача оборудования состоялась при участии председателя ВРО СоюзМаш Анатолия Кузнецова, руководителя аппарата ВРО СоюзМаш Алексея Савоськина, управляющего офисом банка Новиком в Воронеже Ильи Лазукина, руководителя бюро Русфонда в Воронежской области Натальи Инютиной и главного врача больницы Михаила Жидкова.
"Когда речь идет о здоровье детей, особенно важно объединять усилия. Для Новикома участие в таких проектах — возможность поддержать врачей, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье маленьких пациентов. Мы рады, что совместно с партнерами смогли внести вклад в развитие детской медицины региона и помогли больнице получить необходимое оборудование", — отметил управляющий дополнительным офисом банка Новиком в Воронеже Илья Лазукин.
Новиком совместно с Русфондом уже не первый год поддерживают Воронежскую областную детскую клиническую больницу № 1. Так, в 2024 году в учреждение передали современное оборудование для выездных бригад и профильных отделений, что позволило повысить качество оказания неотложной помощи. Работу Воронежского отделения СоюзМаш курирует Председатель Правления банка Новиком Елена Георгиева.
Последние комментарии
