"Единая Россия" в Самарской области дала старт предварительному голосованию

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
В Самаре прошло первое заседание регионального оргкомитета по предварительному голосованию "Единой России" по выдвижению кандидатов в Госдуму и в Самарскую Губдуму.

Фото: пресс-служба реготделения ЕР

Секретарь реготделения "Единой России", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев напомнил: "Единая Россия" — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование. Это реальный механизм отбора, где кандидатов оценивают жители региона. Никаких закрытых списков и кулуарных решений. Только честная конкуренция и доверие избирателей. Наша задача как оргкомитета — сделать процедуру прозрачной и справедливой. Чтобы в итоге в списках партии оказались самые достойные, активные, неравнодушные. Те, кто готов работать на результат".

"Хотелось бы поддержать участников СВО, доказавших преданность стране делом; волонтеров, которые каждый день помогают людям; молодых специалистов с новыми идеями и энергией. Именно такие люди должны приходить в политику. Они не боятся ответственности — это очень важно. Выдвижение кандидатов — с 11 марта до 30 апреля. Ждём всех, кто готов предложить свою программу, идеи, видение развития региона", — отметил глава регионального оргкомитета по предварительному голосованию.

Напомним, состав Регионального оргкомитета был сформирован 2 марта и утвержден Федеральным организационным комитетом 3 марта. В него вошли 17 представителей различных сфер: участники специальной военной операции, общественные деятели, представители науки, образования, средств массовой информации, профсоюзных и молодёжных организаций.

Среди них ректор СамГМУ Александр Колсанов, Герой России, участник СВО Андрей Еремин, профсоюзные лидеры Наталья Идиятуллина и Дмитрий Колесников, волонтеры, общественники, учителя, врачи, журналисты.

Член Регионального оргкомитета по предварительному голосованию Александр Колсанов, член регполитсовета "Единой России" — не новичок в политике. Он уверен, что этот процесс необходим: "Когда избиратель видит в лицо своих кандидатов, а процедура отбора максимально прозрачна, объективна, это позволит отобрать тех лидеров, которые отражают общественное мнение, социальную значимость и важность решения многих вопросов. Мне кажется, без этого сейчас просто невозможно идти на выборы, не понимая надежд людей, их чаяния".

Активист "Молодой Гвардии Единой России", член Регионального оргкомитета по ПГ Константин Сажнов считает, что в предварительном голосовании должно принять участие как можно больше молодых людей. Ребята получат бесценный опыт, уверен Константин, а необходимые теоретические знания помогут приобрести кадровые проекты "Единой России", такие как "Политзавод" и "Политстарт".

На заседании РОК обсудили основные этапы предварительного голосования, документацию и сроки процедуры с учётом федеральных рекомендаций.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам информирования граждан о процедуре предварительного голосования и привлечению к участию новых лидеров общественного мнения, а также взаимодействию со средствами массовой информации и обеспечение открытости процедуры.Участники в ходе заседания затронули и тему поддержки участников специальной военной операции, которые планируют выдвигаться в рамках предварительного голосования.

Напомним, что предварительное голосование "Единой России" в 2026 г. пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей на портале "Госуслуги" начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля.
В 2026 г. жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы, а также провести довыборы в представительные органы власти в 13 муниципальных районах.

 

