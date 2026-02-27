Марина Сидухина: "Семья — это самое главное в жизни, это наша опора и наше будущее"

В Самаре состоялось первое в 2026 году заседание общественного совета федерального партийного проекта "Крепкая семья" в регионе Обсудить планы на будущее и подтвердить свою приверженность главной цели — защите семейных ценностей и укреплению института семьи как основы сильного государства. Именно для этого собрались новые и старые члены общественного совета проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия".

Открывая заседание, координатор партпроекта в Самарской области, сенатор Российской Федерации Марина Сидухина обратилась к коллегам со словами благодарности за их неравнодушие и активную позицию. Она напомнила слова президента страны Владимира Путина о том, что всесторонняя поддержка семьи, создание всех необходимых условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, является однозначным приоритетом в развитии страны, залогом нашего будущего и прочности нашего суверенитета.

И эти высокие слова находят свое подтверждение в реальных делах. Марина Геннадьевна привела пример, который особенно дорог всем участникам совета: не так давно самарские общественники направили в Москву предложение сохранить право на единое пособие для многодетных семей даже при незначительном превышении критериев по доходу. И буквально на прошлой неделе Совет Федерации принял соответствующий закон. Эта общая победа стала доказательством того, что голос общественности, голос семьи сегодня услышан на самом высоком уровне.

Заседание началось с важной и символичной миссии — подписания соглашений о сотрудничестве. К проекту "Крепкая семья" присоединились новые партнеры, разделяющие общие ценности и готовые вместе работать на благо семьи и детей. Среди них — региональное отделение "Движения первых", которое объединяет самых активных и целеустремленных ребят, Союз православных женщин Самарской области, несущий свет традиционных духовных ценностей, Самарское отделение "Российского Красного Креста" с его многолетней историей милосердия, а также общественная организация поддержки семьи и детства "ВМЕСТЕ". Само название новой организации говорит о главном принципе работы — только вместе, объединяя усилия, можно добиться настоящих результатов.

Главной темой заседания стал разговор об итогах работы проекта в 2025 году и планах на год нынешний. Прошедший год был богат на события, объединившие тысячи самарских семей. Особое место заняли мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Проект "Семьи Героев" стал данью памяти и уважения тем, кто защищал и защищает наше Отечество. Состоялись десятки встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции, с их родными и близкими. Истории этих семей, их мужество и верность долгу — лучшее напоминание молодежи о том, на каких ценностях держится наша страна. Не менее важной стала и просветительская работа. Самарская область вошла в число лидеров по участию во всероссийских семейных диктантах — о ранней помощи, о развивающих игрушках, о школьной форме. Эти, казалось бы, простые темы на самом деле касаются самого главного — заботы о детях с первых дней их жизни, создания безопасной и развивающей среды, уважения к традициям образования.

Было сказано о том, как важна повседневная, незаметная на первый взгляд работа — адресная помощь семьям, мониторинги состояния детских площадок и футбольных полей, проверка готовности женских консультаций и родильных домов. Ведь крепкая семья начинается с заботы о здоровье мамы и ребенка, с уверенности в завтрашнем дне, с возможности заниматься спортом и творчеством. Именно поэтому общественники держат на контроле каждый такой объект, каждую проблему, с которой сталкиваются родители. Радует, что в эту работу все активнее включаются отцы. Член общественного совета Константин Доладов рассказал о мероприятиях "Совета Отцов", которые помогают укреплять роль отца в семье, показывать пример ответственного родительства.

Говорили и о здоровье будущих мам. Анна Колсанова, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Самарского государственного медицинского университета, представила проект "Сохраняем здоровье, опираясь на знания", который реализуется при поддержке "Крепкой семьи". Это еще одно подтверждение тому, что проект объединяет усилия власти, общественности и профессионального сообщества.

Завершилось заседание утверждением обновленного состава общественного совета и плана работы на 2026 год. Предстоящие двенадцать месяцев обещают быть насыщенными и разнообразными. В центре внимания по-прежнему останется законотворческая работа — подготовка инициатив, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты семьи, материнства и детства. Эта работа будет вестись с учетом предложений, поступающих от общественных организаций и самих семей.

Продолжится практика проведения всероссийских онлайн-диктантов, которые уже полюбились самарцам. В этом году темы будут посвящены актуальным вопросам воспитания, здоровья и развития детей. Организаторы рассчитывают не только сохранить лидирующие позиции региона по количеству участников, но и привлечь к просветительским акциям еще больше молодых семей.

Например, сейчас под эгидой партпроекта "Крепкая семья" проходит онлайн-диктант "Отец-пример, а сын-защитник".

Важнейшим направлением остается общественный контроль. В 2026 году активисты проекта и депутаты "Единой России" продолжат мониторинг реализации программ переоснащения и ремонта женских консультаций в рамках национального проекта "Семья". Проверки будут проходить во всех городах и районах области, чтобы каждая будущая мама могла получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Кроме того, под контролем останутся детские поликлиники, школы и спортивные объекты.

Большой блок работы будет посвящен просвещению родителей. Запланирован цикл обучающих семинаров и лекций в рамках направления "Школа грамотных родителей". Встречи с психологами, педагогами, медицинскими специалистами помогут будущим и настоящим мамам и папам найти ответы на самые сложные вопросы — от здоровья малыша до подростковых кризисов и семейных конфликтов. Занятия будут проходить на базе Штаба общественной поддержки, в образовательных учреждениях и на площадках партнеров проекта.

Не останутся без внимания и праздничные даты. Ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца, Дню защиты детей и другим значимым событиям готовятся яркие мероприятия для детей и родителей. В планах — семейные спортивные праздники, творческие конкурсы, концерты и мастер-классы. Особое место займет традиционная акция "Коробка храбрости" для маленьких пациентов больниц и "елка желаний" для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Продолжится и работа с семьями участников специальной военной операции. Выездные приемы, адресная помощь, психологическая поддержка — все это остается в числе приоритетных задач. Активисты проекта будут и дальше посещать госпитали, проводить круглые столы и встречи, чтобы ни одна семья не осталась один на один со своими проблемами.

Важным событием года станет партийный форум "Есть результат", который ориентировочно пройдет в Самаре 16 марта. В рамках форума будет организована отдельная секция, посвященная реализации проекта "Крепкая семья". Это станет хорошей возможностью обменяться опытом, представить лучшие практики и наметить новые ориентиры, в том числе и собрать предложения в народную программу партии "Единая Россия".

Завершилось заседание утверждением обновленного состава общественного совета. В него вошли новые участники — представители общественных организаций, эксперты, люди с активной жизненной позицией, готовые внести свой вклад в общее дело. Был одобрен и план работы на 2026 год с возможностью внесения дополнений и предложений до 5 марта.

Как подчеркнула Марина Сидухина, все региональные инициативы — выездные приемы, помощь семьям участников СВО, праздники для детей и родителей — будут продолжены. Потому что только системная, душевная работа, основанная на любви к людям и уважении к традициям, дает настоящие, живые результаты. Впереди — новые задачи, новые встречи, новые добрые дела. И главное в этой работе — не количество мероприятий, а то, чтобы каждая самарская семья чувствовала поддержку, заботу и понимала: семья — это действительно самое главное в жизни, это наша опора и наше будущее.