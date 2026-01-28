16+
Как живая память о прошлом помогает строить будущее, обсудили на площадке ЦУРа Самарской области

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Героем студии Центра Управления регионом стал председатель думы Самары, координатор партпроекта "Историческая память" в Самарской области, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" в Самарском районе областной столицы Сергей Рязанов.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

На площадке Центра управления регионом Самарской области состоялся диалог о том, как в современном мире сохранять историческую память и превращать ее в конкретные дела. Координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового поколения.

Одной из центральных тем разговора стала роль школьных музеев, которые Рязанов назвал живым инструментом связи поколений. "Именно школьные музеи - это дети, наше молодое поколение, которые не только участвуют в создании музейного пространства, но и ежедневно сами прикасаются к той истории", - отметил он. Ежегодный конкурс, в котором участвует более 160 музеев, помогает не только выявить лучшие практики, но и материально поддержать их развитие - победители получают федеральные гранты до 500 тыс. рублей. Эти средства, как пояснил спикер, позволяют создавать современные интерактивные экспозиции, где можно, к примеру, разместить оцифрованные фотографии ветеранов.

Особое внимание в работе уделяется и масштабным всероссийским акциям.

"Участников "Диктанта Победы" на территории региона было более 70 тыс. человек, было открыто более 1600 площадок. Самарская область является лидером по стране", - подчеркнул Сергей Рязанов. По его словам, такая массовость говорит не только об организованности, но и об искреннем интересе жителей к истории. При этом он добавил, что даже для него каждый диктант становится открытием новых фактов о Великой Отечественной войне.

От слов о памяти разговор логичным образом перешел к ее материальному воплощению - восстановлению объектов культурного наследия. Рязанов подробно остановился на философии этого процесса.

"Нельзя сохранить стены просто в пустом помещении. Стены должны быть наполнены, и в дальнейшем получить вторую жизнь", - считает он. В качестве успешных примеров координатор партпроекта "Единой России" привел здание на улице Куйбышева, где теперь работает концертный центр "Дирижабль", и знаменитую дачу купца Головкина - "Дом со слонами".

"Для нас важно еще и то, что в стенах самой дачи наши молодые архитекторы проводят занятия, учатся, совершенствуются, творят", - пояснил спикер.

Важной вехой 2026 г. станет завершение реставрации одного из старейших храмов города - Вознесенского собора на улице Степана Разина. "Это наш старейший кафедральный собор, который посещали три императора, откуда было освящено и отправлено Самарское знамя - символ освобождения балканских народов", - с явной теплотой рассказал Сергей Рязанов.

Отдельно в беседе затронули тему волонтерства. Координатор партпроекта выразил молодым активистам глубокое уважение. "Волонтеры… - это не про деньги. Это не зарплата, это душевный порыв. Люди делают это искренне, с горящими глазами", - сказал он. Именно такие люди, по его мнению, становятся примером в своих семьях и несут идею служения Родине дальше.

Завершая разговор, Сергей Рязанов поделился своим видением того, что приобретает город, бережно относясь к своему прошлому. "Наверное, жизнь. Сохраняя память, город живет, город развивается, город помнит свою историю, свои корни", - резюмировал он. Эта простая, но емкая формула, по всей видимости, и служит главным ориентиром в большой системной работе "Единой России" по сохранению исторической памяти в Самарской области.

