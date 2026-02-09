В Самаре стартовала федеральная программа "СВОй бизнес"

Самарская область стала 37-м регионом России, где запускается этот проект. Программа "СВОй бизнес" создана Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и Корпорацией МСП при поддержке проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" и правительства Самарской области.

Масштабный проект, призванный помочь участникам СВО в развитии предпринимательских компетенций, необходимых для старта собственного дела. На площадке Самарского университета "МИР" дан старт федеральной образовательной программе "СВОй бизнес", реализуемой для бойцов специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей.

В этот раз двери в мир предпринимательства откроются для 30 будущих бизнесменов. В течение пяти дней очного интенсива участники программы смогут раскрыть свой потенциал, получить практические знания и развить ключевые навыки, необходимые для ведения бизнеса.

Участников проекта вдохновил член Генерального совета Партии "Единая Россия", председатель общественного совета федерального партийного проекта "Предпринимательство", президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин: "Многие из вас были командирами, и, в принципе, предпринимательские идеи очень к этому близки. Потому что предприниматель - тоже командир небольшого предприятия. Он берет на себя ответственность за результаты работы, за достижение поставленных задач. И, в принципе, это интересно: создавать самому что-то, помогать экономике своей страны, помогать семьям тех людей, которые работают в ваших коллективах".

По-настоящему мотивирующим для всех стало выступление ветерана СВО Кирила Чеховских, награжденного медалью "За отвагу". Самарец ушел добровольцем на фронт, лишился ноги и руки, подорвавшись на минах, но не потерял вкус к жизни и исполнил свою давнюю мечту - открыл в Самаре барбершоп. Сейчас Кирилл, несмотря на протез, учится стричь клиентов, вдохновляя своим примером многих. И в планах Кирилла - уже новый проект: "Кибербарбер". Самарец снова готов учиться.

"Программа выстроена таким образом, чтобы наши ветераны спецоперации и члены их семей могли пройти путь от составления бизнес-плана до первых продаж, - отмечают организаторы. - Отличительной чертой проекта служит то, что после принятия решения об открытии своего дела ветеран - начинающий предприниматель получает персонального куратора из числа опытных предпринимателей - членов "ОПОРЫ РОССИИ". Это обеспечивает не только образовательную, но и долгосрочную менторскую поддержку на старте бизнес-пути".

Координатор партроекта "Предпринимательство" в регионе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области Эдуард Харченко отметил: "Даже нельзя сказать, насколько это важно. Ребята возвращаются со специальной военной операции, и многие думают: что же делать дальше? Этот проект предоставляет им возможность погрузиться в бизнес-сообщество, познакомиться с ребятами, с предпринимателями, научиться бесценному опыту, который уже наработан многими. И не делать тех ошибок, которые возможны. У многих есть такая мечта, и ее также можно реализовать с помощью этого проекта".

Председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство в Самарской области" Денис Купцов много лет занимается бизнесом. Успешный предприниматель с многолетним опытом работы в бизнесе подчеркнул: "Партия "Единая Россия" - первая и единственная партия, которая занимается такими проектами - поддержкой бойцов специальной военной операции и их социализацией после того, как они возвращаются. Мы с коллегами общались, обсуждали, смотрели кейсы, смотрели программу обучения. И знаете, мы жалеем, что таких образовательных курсов не было 15-20 лет назад, когда мы делали первые шаги в бизнесе".

"Для ребят и членов их семей важно сейчас понять, в чем их призвание. Предполагаем, что не все 100 процентов станут предпринимателями, кому-то подойдет муниципальное управление или государственная служба, общественно-политическая деятельность. Партия "Единая Россия" всегда рада встретить и принять в свои ряды и дальше направить, помочь в реализации идей", - уверен Денис Купцов.

В программу интенсива включены мастер-классы и лекции по юридическим и финансовым аспектам предпринимательства, маркетингу, бизнес-планированию, изучению рынка и мерам господдержки. Участники также посетят действующие предприятия, пообщаются с успешными бизнесменами и представят собственные бизнес-проекты. По итогам пятидневного интенсива все слушатели получат сертификаты об окончании курса.

Напомним, образовательный проект "СВОй бизнес" реализуется в рамках партийного проекта "Предпринимательство" и служит частью инициатив "Единой России", направленных на всестороннюю поддержку защитников Отечества и развитие предпринимательской среды в регионах.