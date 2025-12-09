"Я в деле" в Самарской области: объявлены победители 8-го сезона образовательной программы партии "Новые люди"

В Самарской области завершился финальный этап 8-го сезона федеральной программы "Я в деле" - одного из крупнейших проектов страны по развитию молодежного предпринимательства. В этом году в региональном треке участвовало более 300 молодых людей, представив 46 проектов. По итогам отбора в финал вышли 10 сильнейших команд, в составе которых студенты и молодые специалисты из Самары и Тольятти.

Перед финальным испытанием участники прошли шестинедельный бизнес-курс: серию мастер-классов, тренингов и воркшопов по трем направлениям:

базовый трек (классическое предпринимательство),

инновационный (технологические решения),

городской (социальные и общественно значимые проекты).

Финал проверил идеи в условиях, максимально приближенных к реальному бизнесу: команды продавали "непродаваемое", реагировали на форс-мажоры, вроде внезапного ухода руководителя, создавали бренды и игровые механики, снимали видеоролики без слов, а также участвовали в традиционной номинации на приз общественного признания - игре со стаканчиками.

По итогам защиты проектов и общей оценки курса определены три победителя сезона:

- городской трек - SamArt: цифровая экосистема, связывающая жителей с локальными творческими сообществами.

- базовый трек - Studylaw.me: образовательная платформа для подготовки будущих юристов.

- инновационный трек - "Манга-кафе": современная кофейня с пространством для чтения манги и проведения тематических событий в Тольятти.

Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров отметил значимость проекта для региона:

"Я в деле" из года в год показывает: молодежь готова мыслить широко, брать ответственность и работать над реальными задачами. Многие идеи, которые здесь рождаются, способны вырасти в полноценные бизнесы. Наша задача - помочь этому поколению получить инструменты, ресурсы и уверенность, чтобы проекты становились частью экономического развития страны".