Волжский район принял эстафету патриотического песенного фестиваля "Во славу Отечества"

В Самарской области продолжается фестиваль авторской песни "Во славу Отечества", инициированный председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместителем секретаря реготделения партии "Единая Россия" Александром Фетисовым.

Очередной концерт с аншлагом прошел в Волжском районе, собрав тех, для кого понятия чести, долга и любви к Родине — не просто слова

На сцене выступали настоящие защитники, которые не понаслышке знают, что такое война. Особыми гостями мероприятия стали заслуженный артист России, ведущий актер Центрального академического театра Российской Армии Александр Топчий и легенда отечественной авторской песни, первый руководитель сцены "Победа" Грушинского фестиваля Михаил Калинкин. Этих серьезных мужчин связывает не только статус защитников Отечества, но и многолетняя дружба.

Вместе с ними для зрителей пели авторы-исполнители военных и патриотических песен Михаил Чудаков, Андрей Яковлев, Алексей и Кирилл Халитовы. Почти у всех за плечами — не только победы в российских и международных конкурсах, но и концерты "за ленточкой": на открытых площадках прифронтовой зоны, в блиндажах и госпиталях. В этот день герои пели для героев.

Обращаясь к зрителям, Александр Фетисов подчеркнул особую значимость таких встреч: "Люди должны слышать такие песни. Потому что они о хороших, правильных вещах. О том, что все мы чувствуем. Любовь к своей стране, к своей земле — важная, базовая настройка. Стержень, вокруг которого формируется личность. Надо помнить это, учить этому своих детей. Иначе на месте наших истинных ценностей окажутся чужие и ложные".

Время сейчас непростое, и патриотическая работа приобретает особое значение. Фестиваль "Во славу Отечества" решает важнейшие задачи: поддержка бойцов через живое слово и музыку, сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения на примерах мужества. Подвиги героев Великой Отечественной, ветеранов локальных войн и нынешних участников специальной военной операции — это единый щит нашей Родины. Разные годы, но один характер: мужество и верность долгу.

Кульминацией вечера стало чествование тех, кто составляет гордость волжской земли. Благодарственные письма и памятные подарки вручили как участникам боевых действий, так и тем, кто самоотверженно трудится в тылу на благо общества и района.

Среди награжденных участники боевых действий и специальной военной операции, волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" и организаторы сборов гуманитарной помощи, добровольцы СВО, а также педагоги, которые внесли большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, и представители ветеранского движения: Владимир Трегубов, Александр Петрыкин, Владимир Кильдюшкин, Александр Перевертов, Андрей Парахин, Вадим Кудасов, Юрий Кукушкин, Владимир Малкин, Андрей Орехов, Сергей Карпенко.

Михаил Калинкин, обращаясь к зрителям, отметил: "День защитника Отечества в нашей стране — особый день. День воинского подвига. Символ памяти и уважения истории России. Ощущая эту связь времен, мы лучше понимаем, откуда пошли замечательные качества российского солдата, для которого святыми всегда были и остаются честь, доблесть, долг, Родина".

Фестиваль авторской песни "Во славу Отечества" уже с успехом прошел в Самаре, Большой Черниговке и других населенных пунктах региона. Впереди зрителей ждут еще десять концертов. В каждом районе — свои герои, свои истории, но всех объединяет одно: благодарность тем, кто сегодня стоит на страже страны, и тем, кто воспитывает в юных сердцах любовь к родной земле. Потому что, как говорят участники фестиваля, патриотизм — это о любви.