"Единая Россия" направила 20 тонн стройматериалов в Курскую область

Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции "Единая Россия" в думе Самары, волонтерскому движению и социально ответственному бизнесу.

20 тонн строительных материалов отправлены из Самары в Курскую область. Погрузить гумпомощь особого назначения помогли активисты "Молодой Гвардии Единой России". В составе груза - пиломатериалы, гипсокартон, стройматериалы, а также маскировочные сети и маскхалаты, специально изготовленные волонтерским объединением ZOV Старопохвистнево.

Председатель городской думы, координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов подчеркнул значимость отправки: "Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза в Курскую область. В нее входят строительные материалы, сети, пленки - все то, что необходимо как для восстановления пострадавших районов, так и для наших бойцов, защищающих рубежи Родины. Мы делаем это совместно с партией "Единая Россия", местными отделениями, активными гражданами и общественными организациями, которых объединяет партия. До Нового года груз уже будет на территории Курской области".

Заместитель председателя думы, подполковник запаса спецназа ГРУ Марат Габдрахманов отметил практическую ценность груза: "Здесь все для строительства блиндажей, укрытий, перекрытий. Отправляем ДСП, утеплители, маскировочные сети. Волонтеры привезли маскхалаты для работы в боевых условиях. Помощь дойдет до всех - мы поддержим и мирных жителей, и боевые подразделения в меру наших возможностей".

Руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России", депутат Антон Родионов рассказал о цели акции: "Мы помогаем братскому региону - Курской области - восстанавливаться после атак. Для нас важно, чтобы мирная жизнь вернулась к людям как можно быстрее. Особенно сейчас, в преддверии Нового года, критически важно восстанавливать тепло, возвращать людям жилье и комфорт. Самара и Курск - мы вместе!"

Эта масштабная отправка - очередное подтверждение того, что "Единая Россия" является партией реальных дел, способной консолидировать общество и ресурсы для помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, уверены в Самарском региональном отделении партии.

Груз стратегического назначения доставят в Курскую область накануне Нового года. В рамках гуманитарной миссии партии "Единая Россия" в 2025 г. более 300 тонн грузов были отправлены в новые регионы, на линию боевого соприкосновения и в пострадавшие от действий ВСУ приграничные районы Курской и Белгородской областей.