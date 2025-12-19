16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов Председателя правительства Михаила Смирнова выводят из президиума реготделения "Единой России" Мы обязаны победить: "Единая Россия" обратилась к членам партии, ее сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму "Единая Россия" отчиталась о строительстве и ремонте более 1300 медучреждений по стране "Выбор сильных": как борьба и патриотизм воспитывают чемпионов

Партии Власть и политика

"Единая Россия" направила 20 тонн стройматериалов в Курскую область

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Отправка стала возможной благодаря скоординированной работе депутатов фракции "Единая Россия" в думе Самары, волонтерскому движению и социально ответственному бизнесу.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

20 тонн строительных материалов отправлены из Самары в Курскую область. Погрузить гумпомощь особого назначения помогли активисты "Молодой Гвардии Единой России". В составе груза - пиломатериалы, гипсокартон, стройматериалы, а также маскировочные сети и маскхалаты, специально изготовленные волонтерским объединением ZOV Старопохвистнево.

Председатель городской думы, координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов подчеркнул значимость отправки: "Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза в Курскую область. В нее входят строительные материалы, сети, пленки - все то, что необходимо как для восстановления пострадавших районов, так и для наших бойцов, защищающих рубежи Родины. Мы делаем это совместно с партией "Единая Россия", местными отделениями, активными гражданами и общественными организациями, которых объединяет партия. До Нового года груз уже будет на территории Курской области".

Заместитель председателя думы, подполковник запаса спецназа ГРУ Марат Габдрахманов отметил практическую ценность груза: "Здесь все для строительства блиндажей, укрытий, перекрытий. Отправляем ДСП, утеплители, маскировочные сети. Волонтеры привезли маскхалаты для работы в боевых условиях. Помощь дойдет до всех - мы поддержим и мирных жителей, и боевые подразделения в меру наших возможностей".

Руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России", депутат Антон Родионов рассказал о цели акции: "Мы помогаем братскому региону - Курской области - восстанавливаться после атак. Для нас важно, чтобы мирная жизнь вернулась к людям как можно быстрее. Особенно сейчас, в преддверии Нового года, критически важно восстанавливать тепло, возвращать людям жилье и комфорт. Самара и Курск - мы вместе!"

Эта масштабная отправка - очередное подтверждение того, что "Единая Россия" является партией реальных дел, способной консолидировать общество и ресурсы для помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, уверены в Самарском региональном отделении партии.

Груз стратегического назначения доставят в Курскую область накануне Нового года. В рамках гуманитарной миссии партии "Единая Россия" в 2025 г. более 300 тонн грузов были отправлены в новые регионы, на линию боевого соприкосновения и в пострадавшие от действий ВСУ приграничные районы Курской и Белгородской областей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4