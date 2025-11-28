"Единая Россия" провела Всероссийский форум муниципальных депутатов

На финальном мероприятии Года муниципальных депутатов в Москве собралось более 200 делегатов со всей страны.

"Единая Россия" - абсолютный лидер среди российских партий по уровню представительства на муниципальном уровне. Их общая численность превышает 130 тыс. человек - это 84% от числа всех местных депутатов, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума.

"Работа муниципальным депутатом - не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, - наши граждане, и все вопросы они адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны - прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, "Единую Россию", действительно народной партией. Хочу еще раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете", - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии поставил задачи корпусу муниципальных депутатов от "Единой России" на 2026 год. Одной из важнейших он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей.

"Многие из вас (знаю об этом не понаслышке) постоянно занимаются этой темой, занимаются сбором гуманитарной помощи, отправкой ее на линию фронта, помогают близким участников СВО. Эту работу (она тоже весьма и весьма непроста) нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и наша страна", - акцентировал внимание он.

Не менее важно поддержать ветеранов, которые стали депутатами в результате избрания. В этом году депутатами стали 890 участников - втрое больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них работают на муниципальном уровне.

Необходимо поддержать и муниципальных депутатов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, чтобы они смогли полноценно встроиться в современную российскую систему власти.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что муниципальным депутатам принадлежит особая роль в отчете по Народной программе "Единой России" и сборе предложений в новую программу. Опираясь на этот документ, можно убедительно и при любой аудитории, включая оппозиционные партии, показать и доказать проделанную работу, отметил он.

"Вы знаете, что в последние годы мы на выборы всегда идем с Народной программой. Нужно ее сейчас подготовить. С другой стороны, нам нужно будет рассказать нашим людям, нашим избирателям о том, как реализована действующая Народная программа, принятая в 2021 году. Нам есть что предъявить. Абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия как на федеральном, так региональном и даже на муниципальном уровнях, исполнены. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о каких-то новых объектах, я прошу вас не уставать напоминать нашим людям, нашим избирателям, что это - результат труда большого количества людей, и муниципальных депутатов, и партии "Единая Россия". Это обеспечит нам победу на выборах. А в ней, надеюсь, никто не сомневается", - пояснил он.

Перед предстоящей масштабной избирательной кампанией 2026 г. все звенья партийной инфраструктуры необходимо перезагрузить, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Главная задача 2024 года заключалась в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение - важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном", - акцентировал внимание он.

Участники форума представили Дмитрию Медведеву ряд инициатив. В частности, председатель "Единой России" поддержал создание в регионах координационных депутатских групп для взаимодействия муниципальных депутатов с региональными и федеральными парламентариями; создание цифровой платформы для муниципальных депутатов, которая позволит обмениваться опытом. Также он поручил проработать проведение конкурса "Народный депутат" ежегодно.

Еще одно предложение - создание отдельного образовательного блока для муниципальных депутатов.

В заключение пленарного заседания Дмитрий Медведев вручил орден Мужества депутату Собрания депутатов городского округа "город Махачкала" Республики Дагестан Хабибу Хамутаеву.

"Есть примеры особого мужества, особого отношения к стране, к своим близким, которые проявляют сегодня наши товарищи, герои специальной военной операции. И в конечном счете, помимо того, что это подвиг, за который, естественно, всем нужно героям кланяться в пояс, это скрепляет нашу страну. Знаете, я вспоминаю события 30-летней давности, 25-летней давности, когда у нас все трещит по швам, расползается страна, просто вот между пальцев все утекает. Конфликты бесконечные, проблемы... Нужна была скрепа или общая идея, которая снова вернет нас к состоянию единого народа, живущего в огромной, но единой стране. Что это? Это любовь к Родине. Именно на этих ценностях и базируется программа нашей партии, "Единой России", - резюмировал председатель партии.

Депутат думы Тольятти, секретарь первичного отделения "Единой России" Денис Радченко представлял на форуме Самарскую область и свою инициативу, которую просил поддержать в конкурсе "Народный депутат", - это проект сквера семейного отдыха на бульваре Туполева.

"В этом году удалось проделать большую работу по привлечению голосов за наш сквер в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - мы вошли в тройку победителей, что позволит уже в 2026 году преобразить территорию сквера", - отметил депутат.

"Искренне благодарю организаторов Форума муниципальных депутатов за насыщенную образовательную программу и создание таких условий, где каждый желающий мог выступить с вопросом или предложением, а также обменяться ценным опытом с коллегами из других регионов. От всего сердца хочу поблагодарить каждого, кто нашел время и проголосовал - именно благодаря вашему доверию появилась уникальная возможность принять участие в работе такого масштабного форума, поделиться своим опытом, выслушать мнения коллег из других регионов. Для меня это бесценный опыт, очень много интересных идей, инициатив беру себе для работы на округе", - поделился впечатлением Денис Радченко.

2025 г. был объявлен в "Единой России" Годом муниципального депутата. Партия провела по всей стране тематические форумы, посвященные работе этого звена, лучшим практикам взаимодействия с избирателями, решению их проблем и обмену опытом.

На подготовительном этапе по всей стране прошли региональные форумы муниципальных депутатов. Обсуждались вопросы взаимодействия депутатов и первичного звена партии с жителями, реализация Народной программы и гуманитарной миссии партии по поддержке бойцов СВО, их семей и воссоединенных регионов. Участники затронули темы предварительного голосования и выборов, а также подвели промежуточные итоги текущего года и обозначили планы на 2026 г. и избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы.