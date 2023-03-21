Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Во всех регионах России стартовал новый сезон патриотической акции "Рисуем Победу", которая реализуется ежегодно при поддержке "Единой России"

Для участия в акции принимаются детские творческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие о жизни судьбе родных и близких в годы войны.

С каждым годом интерес к акции "Рисуем Победу" растет. По итогам 2022 года, в конкурсной программе приняло участие более 750 тысяч человек. Дети России и их сверстники из государств СНГ, "вооружившись" кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих героев, четко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени - бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны.

В новом сезоне проведения акции продолжится прием работ по двум традиционным номинациям: "детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство" и "методическая разработка".

Конкурсная палитра акции пополнилась новыми номинациями: "Наследники Великой Победы" (специальная номинация, посвященная доблести Армии России) и "Рисуем Победу": наш опыт" (номинация для специалистов, позволяющая представить опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате через сайт акции с 23 февраля до 1 мая 2023 года. Итоги акции "Рисуем Победу-2023" подведут в День Победы.

В Самарской области участниками конкурса уже стали более сотни учащихся художественных школ, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Кстати, акция "Рисуем Победу" в рамках конкурсной программы национальной премии "Патриот-2022" была признана лучшей патриотической акцией страны.

Напомним, что акция проводится при поддержке партийного проекта "Единой России" "Новая школа" и подразумевает семейный формат участия. Цель конкурса - формирование и развитие у детей и молодежи чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.