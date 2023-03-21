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Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во всех регионах России стартовал новый сезон патриотической акции "Рисуем Победу", которая реализуется ежегодно при поддержке "Единой России"

Для участия в акции принимаются детские творческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие о жизни судьбе родных и близких в годы войны.

С каждым годом интерес к акции "Рисуем Победу" растет. По итогам 2022 года, в конкурсной программе приняло участие более 750 тысяч человек. Дети России и их сверстники из государств СНГ, "вооружившись" кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих героев, четко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени - бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны.

В новом сезоне проведения акции продолжится прием работ по двум традиционным номинациям: "детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство" и "методическая разработка".

Конкурсная палитра акции пополнилась новыми номинациями: "Наследники Великой Победы" (специальная номинация, посвященная доблести Армии России) и "Рисуем Победу": наш опыт" (номинация для специалистов, позволяющая представить опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате через сайт акции с 23 февраля до 1 мая 2023 года. Итоги акции "Рисуем Победу-2023" подведут в День Победы.

В Самарской области участниками конкурса уже стали более сотни учащихся художественных школ, общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного образования. Кстати, акция "Рисуем Победу" в рамках конкурсной программы национальной премии "Патриот-2022" была признана лучшей патриотической акцией страны.

Напомним, что акция проводится при поддержке партийного проекта "Единой России" "Новая школа" и подразумевает семейный формат участия. Цель конкурса  - формирование и развитие у детей и молодежи чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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