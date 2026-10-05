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"Единая Россия" обозначила ключевые задачи при подготовке бюджета

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" при подготовке федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов будет исходить из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев, основной финансовый документ должен быть сбалансированным, учитывать реальные возможности государства, обеспечивать социальные обязательства, безопасность страны и достижение национальных целей. Отдельное внимание предстоит уделить развитию регионов.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Госдумы IX созыва, подчеркнул:

"Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала, всех без исключения регионов. Вы представляете их жителей, многонациональный народ России в высшем представительном органе страны, в Государственной Думе, и в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан".

Как добавил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко, особый акцент будет сделан на Донбассе, Новороссии, Дальнем Востоке и арктических территориях. Для их развития, по его словам, необходимо создать преференциальный режим, который будет способствовать развитию бизнеса.

Работа депутатов будет опираться на Народную программу, сформированную на основе 3,5 млн наказов избирателей. С этим документом ЕР участвовала в выборах в ЕДГ-2026, где получила беспрецедентный уровень поддержки — более 58% голосов. Партия заняла 350 мест в Госдуме: 140 депутатов избраны в составе федерального списка, 209 — по одномандатным округам, один самовыдвиженец. Также в состав вошли 50 участников СВО. Владимир Путин отметил, что ЕР, как и прежде, будет следовать демократическим принципам и выстраивать диалог с коллегами из других фракций.

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