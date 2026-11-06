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Партии Власть и политика

Марина Сидухина: "Крепкая семья - это основа сильной России"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошло заседание общественного совета проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия". На повестке стояли промежуточные итоги 2026 г., план работы до конца года и на 2027 г., подготовка ко Дню матери и ротация состава общественного совета.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

По предложению регионального координатора проекта, сенатора РФ Марины Сидухиной совет провели в формате открытого диалога.

Главным результатом года координатор назвала выход законодательных инициатив проекта на федеральный уровень. По итогам встреч с семьями участников СВО сформированы предложения по изменению федеральных законов №306-ФЗ и №52-ФЗ - о включении несовершеннолетних иждивенцев в число получателей выплат по гибели военнослужащих. Эти инициативы уже отражены в поручениях президента. В проработке также находятся предложения по оказанию медицинской помощи в образовательных учреждениях и изменению условий назначения выплат многодетным семьям.

Самарская область подтвердила статус одного из лидеров по охвату просветительских акций проекта. В онлайн-диктанте "Отец - пример, сын - защитник" регион занял третье место в стране, в диктанте "Что я знаю о развитии своего ребенка" приняли участие около 5 тыс. человек - также третье место по России.

Среди практических результатов года - более 2 тыс. подарков детям, находящимся на длительном лечении в больницах, в рамках акции "Коробка храбрости". Впервые в регионе реализована акция "Открытый роддом": материалы и подарки от партнеров проекта переданы в больницу им. В.Д.Середавина, больницу им. Н.Н.Ивановой и Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3. Всего при участии общественных организаций - фонда "Защитники Отечества", "Движения Первых", "Союза православных женщин", Российского Красного Креста и других - прошло более 500 мероприятий.

"Такими итогами можно гордиться. Благодарю каждого члена Общественного совета за неравнодушие. Крепкая семья - это действительно основа сильной России!" - отметила Марина Геннадьевна.

Приоритетом на предстоящий период участники совета определили содействие исполнению поручений президента по демографической и семейной политике: дифференциацию льготной ипотеки в зависимости от числа детей, исключение денежных выплат из расчета доходов семьи и обеспечение психологической помощи беременным женщинам.

На заседании также утвердили обновленный состав общественного совета: в него единогласно включили экспертов, которые в течение года работали "в полях", давали предложения и доказали эффективность.

В Народной программе партии "Единая Россия" семья определена как главный приоритет государственной политики. Партийный проект "Крепкая семья" направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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