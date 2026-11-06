Брак по расчету: в Тольятти женщина пойдет под суд за фиктивные свадьбы с иностранцами

В Автозаводском районе Тольятти перед судом предстанет местная жительница. Ее обвиняют в том, что она за деньги дважды "выходила замуж", чтобы иностранцы смогли остаться в России, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 2022 г. фигурантка заключила фиктивные браки с двумя иностранцами. Никаких планов строить семью у нее не было, она рассчитывала лишь получить вознаграждение. На основании этих браков иностранцы оформили разрешения на временное проживание.

По искам прокурора оба брака официально признаны недействительными, а иностранцев сняли с регистрационного учета. Уголовное дело уже направлено в суд.