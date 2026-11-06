Брак по расчету: в Тольятти женщина пойдет под суд за фиктивные свадьбы с иностранцами

В Автозаводском районе Тольятти перед судом предстанет местная жительница. Ее обвиняют в том, что она за деньги дважды "выходила замуж", чтобы иностранцы смогли остаться в России, сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, в 2022 г. фигурантка заключила фиктивные браки с двумя иностранцами. Никаких планов строить семью у нее не было, она рассчитывала лишь получить вознаграждение. На основании этих браков иностранцы оформили разрешения на временное проживание.
По искам прокурора оба брака официально признаны недействительными, а иностранцев сняли с регистрационного учета. Уголовное дело уже направлено в суд.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут