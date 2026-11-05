Судимая сельчанка из Сызранского района умыкнула из магазина продукты, а затем съела их

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В полицию Сызранского района обратился представитель сетевого магазина. Он рассказал, что во время инвентаризации обнаружил отсутствие части продуктов питания. Ущерб был оценен в 4,5 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.