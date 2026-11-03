Врач-нарколог из Сызрани осужден на 5 лет за выдачу ложных актов о трезвости

Сызранский суд вынес приговор бывшему врачу-наркологу, признанному виновным в получении взяток. По данным прокуратуры города, в апреле 2023 г. фигурант получил от трех доставленных на освидетельствование граждан 140 тыс. рублей.

За эти деньги медик оформлял акты, в которых фиксировалось трезвое состояние пациентов, хотя основания для этого могли отсутствовать.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 2,4 млн руб. и запрет на работу по проведению медицинских освидетельствований сроком на 3 года 6 месяцев.

Сумма взятки конфискована в доход государства.