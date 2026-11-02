Ссора с возлюбленным закончилась колонией для жительницы Чапаевска

Жительница Чапаевска получила 2 года 6 месяцев лишения свободы за то, что в ходе ссоры ударила ножом сожителя, сообщает региональная прокуратура.

Конфликт произошел в июле 2026 г. во время совместного распития спиртных напитков: женщина взяла кухонный нож и ударила мужчину в живот. После этого она сама вызвала скорую и пострадавшего госпитализировали с тяжкими травмами.

Суд учел признание вины подсудимой и назначил наказание в виде отбывания срока в колонии общего режима. Кроме того, по иску потерпевшего с осужденной взыскали 300 тыс. руб. в качестве компенсации вреда.