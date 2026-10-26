Тольяттинец украл пожертвования религиозной организации

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело 41-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в ограблении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июле 2026 г. мужчина в помещении местной религиозной организации на ул. Революционной в присутствии сотрудницы забрал кружку с монетами и ящик с пожертвованиями. Общая сумма украденного составила более 15 тыс. рублей. Женщина потребовала вернуть похищенное, но мужчина не отреагировал и скрылся.