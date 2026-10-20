Жительница Похвистнево хотела купить автомобиль из Германии и отдала мошенникам 2,4 млн рублей

Жительница Похвистнево намеревалась приобрести автомобиль из Германии,но стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая нашла в интернете объявление общества с ограниченной ответственностью, якобы зарегистрированного в одном из сельских поселений. Общение с "менеджерами" шло дистанционно, через интернет: злоумышленники направили женщине договор, на котором стояла отметка, что он прошел проверку в специализированной программе — это создало у жертвы ложное ощущение надежности сделки. Доверившись собеседникам, 50-летняя домохозяйка подписала документы и начала переводить деньги: за две недели она отправила "продавцам" (банковским переводом, криптовалютой и на счета физических лиц) в общей сложности свыше 2,4 млн рублей.

Как только "менеджеры" получили подтверждение от жертвы о переводе средств и отсутствии возможности дальнейшего финансирования, они прекратили общение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, сотрудниками территориального ОВД приняты меры для установления виновных и возможного возмещения ущерба.