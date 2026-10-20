Жительница Похвистнево хотела купить автомобиль из Германии и отдала мошенникам 2,4 млн рублей

Жительница Похвистнево намеревалась приобрести автомобиль из Германии,но стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая нашла в интернете объявление общества с ограниченной ответственностью, якобы зарегистрированного в одном из сельских поселений. Общение с "менеджерами" шло дистанционно, через интернет: злоумышленники направили женщине договор, на котором стояла отметка, что он прошел проверку в специализированной программе — это создало у жертвы ложное ощущение надежности сделки. Доверившись собеседникам, 50-летняя домохозяйка подписала документы и начала переводить деньги: за две недели она отправила "продавцам" (банковским переводом, криптовалютой и на счета физических лиц) в общей сложности свыше 2,4 млн рублей.
Как только "менеджеры" получили подтверждение от жертвы о переводе средств и отсутствии возможности дальнейшего финансирования, они прекратили общение. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время расследование продолжается, сотрудниками территориального ОВД приняты меры для установления виновных и возможного возмещения ущерба.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут